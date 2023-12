Saviano replica a Meloni sulla lotta alla mafia: “La presidente invita al silenzio e all’omertà” La replica di Roberto Saviano alla presidente del Consiglio, che dal palco di Atreju lo ha accusato di scrivere di camorra per soldi, è durissima: “È una declinazione tipica dell’omertà, ‘stai zitto, perché se ne parli stai diffondendo il male e sei complice’ – dice l’intellettuale in un video postato sui suoi social – È un modo furbesco per invitare al silenzio e questo da sempre fa Giorgia Meloni”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Con i suoi attacchi, Giorgia Meloni invita all'omertà. Roberto Saviano è durissimo nella sua replica alla presidente del Consiglio, che dal palco di Atreju lo ha accusato di scrivere di mafia e camorra soltanto per fare soldi. Le parole della leader di Fratelli d'Italia – che si è scagliata un po' contro tutti i suoi avversari, dai sindacati a Chiara Ferragni praticamente a ogni livello – sono state contestate immediatamente dall'opposizione. La figura di Saviano, che nonostante l'enorme lavoro giornalistico fatto è stato messo all'angolo dalla destra italiana – basti vedere il caso Rai – è da tempo al centro degli attacchi di Meloni e non solo.

"Ogni anno Meloni mi cita perché ogni anno ha necessità di trovare, nel deserto di quello che non fa, un bersaglio contro cui riversare la rabbia della sua banda – dice Saviano in un breve video di replica a Meloni – Il suo augurio di Natale arriva in ritardo però, perché ‘scrivere di mafia per arricchirsi' oppure ‘le serie innescano la diffusione del male mentre il bene non viene raccontato' è un vecchio adagio che viene detto da quarant'anni". Per capirci: "Sono parole utilizzate dalle stesse organizzazioni criminali, Michele Greco in persona dirà che era tutta colpa del Padrino".

"Questa è una declinazione tipica dell'omertà, ‘stai zitto perché se ne parli stai diffondendo il male e sei complice' – continua Saviano – È un modo furbesco per invitare al silenzio e questo da sempre fa Giorgia Meloni". Poi aggiunge: "E su Caivano, Caivano liberata? Ma veramente fa? Parco Verde liberato? Un finto blitz fatto il giorno dopo che il presidente del Consiglio si presenta al Parco e una militarizzazione momentanea ha risolto qualcosa?". E affonda: "Dopo cinquant'anni di fallimenti politici, qualche mese di banale propaganda politica veramente fa credere a qualcuno che si sono risolti i grandi problemi di Parco Verde?".