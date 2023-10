Salvini: “Infondati i litigi nel governo, primo messaggio della mattina lo scambio con Giorgia” Matteo Salvini minimizza le divisioni nella maggioranza: “Le indiscrezioni di litigi e preoccupazioni nel governo sono infondate. Il primo messaggio la mattina è con Giorgia”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il vicepremier Matteo Salvini minimizza gli scontri e le tensioni nella maggioranza, che si sono registrate per esempio sul tema del condono edilizio o sul Ponte sullo Stretto di Messina, ma anche sull'emergenza immigrazione. Il segretario della Lega vuole lanciare un messaggio rassicurante sulla stabilità del governo: "Le indiscrezioni di litigi e preoccupazioni nel governo sono infondate. Il primo messaggio la mattina è con Giorgia, spesso sorridiamo della rassegna stampa e tiriamo dritti", ha detto a margine di un evento a Milano, intervenendo alla visita dell'area di cantiere del Villaggio Olimpico, all'inaugurazione di un progetto presso lo scalo di Porta Romana.

"L'economia dell'Italia è solida, le imprese sono sane e le associazioni dei lavoratori italiani sono le migliori. Chiuderemo l'anno crescendo più della Germania, spendendo meno della Francia e con meno infrazioni europee della Spagna".

"Sono orgoglioso e lo dico al di là dei colori politici – ha aggiunto – E se teniamo la barra dritta l'Italia nei prossimi anni sarà quella che andrà più lontano di tutti. Ce la metteremo tutta per non fermarci un attimo".

"Grazie ai privati, agli operai e ai progettisti. Da milanese che ha fatto più di vent'anni di Consiglio comunale e in questa zona tanti presidi contro lo spaccio sapere che questa è una zona restituita alla città è importante. Ringrazio le amministrazioni comunali di Milano che si sono succedute. Ricordo quando eravamo in pochi a parlare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Se torniamo a quattro-cinque anni fa, si contavano nelle dita di due mani quelli che credevano nel dossier Milano-Cortina. Oggi ci siamo, sapere che qua arriveranno 1.400 atleti e domani 1.700 studenti è qualcosa di emozionante".

Salvini si è soffermato anche sull'emissione Btp valore, che parte oggi: "In un'ora di emissione il Btp Valore ha registrato più di 25mila adesioni e lo Stato ha incassato più di 1 miliardo di euro", ha detto ancora il ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Il nuovo titolo lanciato oggi è riservato ai piccoli risparmiatori, e finora ha registrato ordini per oltre 2 miliardi di euro a fronte di oltre 68.452 contratti sottoscritti. "Chi dice che l'Italia va indietro non va contro Salvini ma contro l'Italia", ha affermato il vicepremier leghista.