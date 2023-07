Salvini dice che non ha cancellato il diritto di sciopero e attacca i sindacati: “Pretese assurde” “Sono gli italiani, i lavoratori e le lavoratrici, che hanno bocciato una pretesa assurda della Cgil e dei sindacati di bloccare per 24 ore tutta l’Italia”, ha detto Matteo Salvini, rispondendo alle accuse di aver cancellato il diritto di sciopero.

A cura di Annalisa Girardi

Matteo Salvini respinge le accuse. "Non abbiamo cancellato il diritto allo sciopero, abbiamo semplicemente ridotto a 12 ore per permettere alla gente di tornare a casa dopo il lavoro", ha detto il ministro dei Trasporti, dopo essere intervenuto per ridurre a 12 ore lo sciopero del trasporto ferroviario indetto per il 13 luglio. "Sono gli italiani, i lavoratori e le lavoratrici, che hanno bocciato una pretesa assurda della Cgil e dei sindacati di bloccare per 24 ore tutta l'Italia", ha poi aggiunto.

Stamattina ad attaccare Salvini era stato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, "Questo Paese nega il diritto di scioperare. Vorrei ricordare che il ministro Salvini ci aveva chiesto l'8 giugno di sospendere il precedente sciopero, data la situazione dell'Emilia Romagna, e noi, con senso di responsabilità, abbiamo soprasseduto. La nuova data del 13 luglio era quindi nota dall'8 giugno, ma in tutto questo tempo non ci sono state convocazioni. Erano state rispettate tutte le regole. Non ci si può chiedere all'ultimo minuto, come è avvenuto ieri, di tirarci indietro. E se si precetta, vuol dire che in questo Paese non si può più scioperare", ha detto in un'intervista a Repubblica.

La decisione di Salvini era stata opposta dalla Federazione italiana lavoratori trasporti Flit/Cgil, che aveva presentato ricorso, ma il Tar del Lazio aveva respinto le richieste dei sindacati decidendo di non sospendere l'ordinanza con cui Salvini riduceva la durata dello sciopero nazionale da 24 a 12 ore. La bocciatura, ha commentato il ministero dei Trasporti, sarebbe "l'ennesima conferma della ragionevolezza e della correttezza del provvedimento che ha dimezzato la durata dello sciopero dei ferrovieri".

Da parte sua Salvini ha aggiunto: "Ricorsi e insulti non mi fermano o spaventano, adesso conto che aziende e sindacati trovino un accordo che manca da troppo tempo".

Intanto per domani rimane confermato lo sciopero del settore aereo, per cui si prevedono oltre un migliaio di voli a rischio. "Per lo sciopero aereo di domani conto sul buon senso di tutti", ha commentato il leader della Lega.