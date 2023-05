Risultati elezioni Trapani 2023: si conferma il centrosinistra, Tranchida rieletto al primo turno Giacomo Tranchida ha vinto le elezioni comunali a Trapani 2023. Il candidato del centrosinistra sostenuto anche dalla Lega ha ottenuto il 42% al primo turno, e per la legge siciliana è sufficiente a evitare il ballottaggio. Si tratta di una conferma per l’uscente Tranchida, che ha battuto il rivale di centrodestra Maurizio Miceli.

A cura di Luca Pons

Giacomo Tranchida ha vinto le elezioni comunali a Trapani 2023: era sostenuto dal centrosinistra ma anche da liste con candidati della Lega. Il candidato arrivato secondo, Maurizio Miceli, aveva invece l'appoggio di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Tranchida si conferma così primo cittadino di Trapani per la seconda volta. Per lui è il sesto mandato da sindaco in Sicilia, il secondo a Trapani, da quando ha iniziato la sua carriera politica. L'affluenza a Trapani è stata del 54,75%, in calo rispetto al 59,16% del 2018 ma in linea con la media regionale.

Chi è Giacomo Tranchida, il nuovo sindaco di Trapani

Già sindaco di Trapani nella scorsa amministrazione, Giacomo Tranchida ha 60 anni e una lunga carriera amministrativa alle spalle. Infatti, ha un trascorso con altri quattro mandati da primo cittadino: due a Valderice (11mila abitanti), dal 1994 al 2003, e due a Erice (26mila abitanti), dal 2007 al 2017. Questo sarà quindi il suo sesto mandato, complessivamente. Nel 2017 si è anche candidato al consiglio regionale della Sicilia, senza successo. Alle scorse elezioni a Trapani, Tranchida è stato eletto al primo turno con il 70% dei voti. In queste elezioni, la particolarità della sua candidatura era che era sostenuto da nove liste civiche di centrosinistra e da una lista civica leghista. Nessuno dei due partiti – né il Pd, né la Lega – ha usato il proprio simbolo, dato che c'erano delle divisioni interne sul sostegno a Tranchida.

I risultati degli altri candidati

Giacomo Tranchida ha ottenuto il 42% circa dei voti. In Sicilia è sufficiente superare la soglia del 40% per essere eletti al primo turno, perciò non ci sarà un ballottaggio. Negli exit poll e nelle prime proiezioni era sembrato, contro i pronostici, che il candidato del centrodestra Maurizio Miceli fosse avanti. Con il procedere dello spoglio, però, Miceli è arretrato fino al 37%. Tra gli altri candidati, Francesco Brillante – Movimento 5 stelle, Sud chiama Nord – ha ottenuto il 16% circa, mentre Anna Garuccio, una candidata civica, si è fermata al 6%.

I dati definitivi dell'affluenza a Trapani

Il dato ufficiale dell'affluenza a Trapani è del 54,75%. Un numero al di sotto della media provinciale, arrivata al 59%, e anche più basso rispetto alle scorse elezioni, nel 2018, quando l'affluenza fu del 59,16%. Si tratta, comunque, di un risultato perfettamente in linea con la media regionale della Sicilia, dove oggi hanno votato più di cento Comuni.