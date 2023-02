Regionali, centrodestra esulta dopo i primi dati. Salvini: “Vittoria”, Tajani: “Voto di fiducia al governo” Dopo i primi exit poll e le prime proiezioni per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia il centrodestra esulta. Salvini pubblica una foto con Rocca e Fontana: “Vittoria”.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo appena un'ora dalla chiusura delle urne per le elezioni regionali è già chiaro che la vittoria del centrodestra è schiacciante: la coalizione al governo ha la meglio in entrambe le Regioni al voto, Lazio e Lombardia. Le prime proiezioni mostrano già un distacco pressoché irrecuperabili tra i candidati di centrodestra, Attilio Fontana in Lombardia e Francesco Rocca nel Lazio: secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio per la Rai in Lombardia, con copertura campione 5%, si conferma il primo posto del presidente uscente Attilio Fontana (54,4%); al secondo posto Majorino (33,6%), seguito da Moratti (10,1%).

Francesco Rocca al 52,1% per il centrodestra e Alessio D'Amato al 34,7% per il centrosinistra è invece il risultato della prima proiezione sulle regionali del Lazio del Consorzio Opinio Italia per la Rai, su una copertura del campione del 5% alle ore 15.59.

E così il leader della Lega Matteo Salvini festeggia subito con un tweet, in cui posta due scatti con i due governatori: "Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio".

Non aspetta i dati definitivi neanche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, numero due di Forza Italia: "Se gli exit poll saranno confermati c'è un voto di fiducia al governo del centrodestra quindi siamo soddisfatti", ha detto al Tg1 il vicepremier. "Un dato da sottolineare – ha aggiunto – è la scarsa partecipazione al voto, bisogna parlare coi cittadini". Si tratta, ha precisato, di "un problema non solo del centrodestra ma di tutti, anche della sinistra".

Esulta anche Fratelli d'Italia: "Se i dati saranno confermati, con Rocca tra il 50 e il 54%, sarebbe per noi un risultato molto, molto molto significativo", ha detto il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, parlando ai cronisti nella sede del comitato elettorale del candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra, Francesco Rocca.

"Noi riteniamo che la coalizione di centrodestra sia un valore e la pratichiamo dal lontano '94. C'è stata una fase in cui è stata trainante Fi, una fase in cui è stata trainante la Lega e ora è trainante Fdi, ma la coalizione è rimasta sempre compatta. Fdi è il partito da battere, ma il risultato complessivo della coalizione è più importante di quello dei singoli partiti", ha detto ancora il vicepresidente della Camera, intervistato al Tg4. "Se fossero confermati i primi exit poll avremmo addirittura una maggioranza assoluta, il candidato presidente è stato azzeccato", ha detto Rampelli commentando il voto in Lazio. A chi gli chiedeva se la scarsa affluenza tolga forza agli eletti, Rampelli ha risposto: "Al gioco della delegittimazione delle consultazioni non ci sto, i cittadini hanno diritto e decidono di andare a votare. L'election day con le politiche avrebbe indotto i cittadini a votare in numero più copioso".

Secondo il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida l'astensione ha toccato di più l'elettorato di centrosinistra: "Buona parte dell'astensione è riferibile all'opposizione. Sono abbastanza convinto che sia dovuto alla loro mancanza di proposta politica", ha detto l'esponente di FdI, entrando al Salone delle Fontane all'Eur dove il centrodestra è in attesa dell'esito delle elezioni Regionali del Lazio. Lollobrigida ha sottolineato che il centrosinistra e gli avversari "non parlano di cosa vogliono realizzare, pensano solo al fango. Dall'elettorato del centrosinistra è arrivato un segnale chiaro".