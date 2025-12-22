Referendum sulla giustizia, si voterà in due giorni: via libera al decreto legge in Cdm

È terminato il Consiglio dei ministri a palazzo Chigi. Nella riunione di oggi è arrivato tra l’altro l’ok al decreto che permetterà di votare su due giorni al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, che si terrà a marzo.

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con "disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026", che consentirà lo svolgimento del referendum confermativo sulla riforma costituzionale per la separazione delle carriere su due giornate: domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La data della consultazione non è stata ancora fissata.

All'ordine del giorno c'erano anche un disegno di legge delega in materia di politiche per i giovani e Servizio civile universale, l'esame definitivo del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto e un decreto del presidente della Repubblica sul regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Quando si vota per il referendum sulla giustizia

In base alla nostra Costituzione le riforme costituzionali, quando non vengono approvate da almeno i due terzi dei componenti di Camera e Senato, possono essere sottoposte a referendum confermativo, se fanno domanda un quinto dei membri di una delle due camere del Parlamento. È quello che è successo in questo caso: visto che non si è registrata in Parlamento la maggioranza dei due terzi, le opposizioni hanno chiesto che si tenga un referendum costituzionale, senza quorum.

A differenza dei referendum abrogativi, nei referendum che riguardano riforme costituzionali non è previsto appunto il quorum: significa che risultato del referendum sarà valido comunque, a prescindere dal numero dei votanti.

Non è chiaro ancora quando si voterà per il referendum confermativo sulla separazione delle funzioni tra pm e giudice: se passasse il sì, le due funzioni, giudicante e requirente, avrebbero due percorsi totalmente differenti, e non sarà più possibile passare da un ruolo all'altro. La riforma prevede inoltre la creazione di due Csm e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare.Ricordiamo che attualmente è in vigore la legge Cartabia, che consente già solo un passaggio nei primi nove anni di carriera di un magistrato.

Una data per il voto non è stata ancora stabilita, ma i cittadini sicuramente si recheranno alle urne entro marzo 2026 per confermare o meno la separazione della carriere dei magistrati.

Quel che è certo è che il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere si terrà in due giorni, domenica e lunedì.

Il testo del quesito referendario sulla separazione delle carriere

Ecco il quesito che verrà sottoposto, presumibilmente a marzo, agli elettori: