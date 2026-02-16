Referendum Giustizia, il ministro Nordio vuole l’elenco di chi ha fatto donazioni al comitato del No

La capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, ha scritto all’Associazione nazionale magistrati con una richiesta: rendere pubblico l’elenco di tutte le persone che hanno finanziato con una donazione il comitato per il No al referendum sulla giustizia. La richiesta nasce da un’interrogazione di Forza Italia contro possibili “conflitti d’interessi” per i magistrati dell’Anm.

Un elenco pubblico con tutte le donazioni che sono arrivate al comitato per il No al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo, e i nomi dei donatori. È questa la richiesta che il ministero della Giustizia ha avanzato, tramite la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, all'Associazione nazionale magistrati. Non si tratta di un ordine, naturalmente, dato che il ministero non ha autorità diretta sull'Anm – "sottopongo alle vostre valutazioni l'opportunità di rendere noto alla collettività, nell'ottica di una piena trasparenza, gli eventuali finanziamenti ricevuti da parte di privati cittadini", si legge nella nota inviata da Bartolozzi al presidente dell'Anm, Cesare Parodi, che Fanpage.it ha visionato.

Quella della capo gabinetto di Carlo Nordio non è una richiesta emersa dal nulla. Nella nota, infatti, si fa riferimento a un "atto di sindacato ispettivo". Ovvero, un'interrogazione presentata da un parlamentare.

Nell'interrogazione, scrive Bartolozzi, il parlamentare ha parlato di un "potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all'Anm e privati sostenitori che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto all'Anm". Il motivo? Il fatto che proprio il presidente dell'Anm Parodi avrebbe dichiarato, in passato, che il comitato per il No ha raccolto "contributi da migliaia di cittadini che hanno aderito liberamente con una donazione volontaria".

Insomma, le donazioni volontarie dei cittadini finirebbero per causare un possibile conflitto d'interessi secondo il ministero della Giustizia. O meglio, secondo Forza Italia, che ha depositato l'interrogazione da cui nasce tutto.

Il parlamentare in questione infatti è Enrico Costa, deputato di FI. Come risulta dagli atti della Camera, il 13 gennaio Costa ha depositato un'interrogazione rivolta al ministero della Giustizia. All'interno si cita lo statuto del comitato per il no, per sottolineare la vicinanza tra il comitato stesso e l'Anm: "Il Comitato darà attuazione alle direttive generali fissate dal Comitato direttivo centrale della Associazione nazionale magistrati (Cdc)" e "collaborerà con le Commissioni istituite dal Cdc dell'Associazione nazionale magistrati". In più la sede legale del comitato è proprio presso l'Anm.

Il presidente dell'Anm è "componente del direttivo del Comitato", alle riunioni vertice del comitato partecipa anche il responsabile della comunicazione dell'Anm (senza diritto di voto) e l'Associazione nazionale magistrati ha "confermato di aver finanziato il Comitato". Nulla di questo è un mistero. Il comitato per il No, presieduto dal costituzionalista Enrico Grosso, è stato lanciato proprio dall'Anm.

La questione posta da Costa riguarda, come detto, i finanziamenti. Si parla di donazioni di cittadini al comitato, quindi di "finanziamenti ulteriori e privati" oltre a quelli dell'Anm. Da qui il dubbio del forzista: "Cosa accadrebbe ove un magistrato iscritto all'Anm si trovasse di fronte, nella propria attività in tribunale, un finanziatore del comitato? Si asterrebbe?".

È un tema, insomma, che secondo il parlamentare "interessa l'imparzialità dei giudizi". Un "palese intreccio di interessi da una parte (quella con i finanziatori del No, ndr) e una netta contrapposizione formale dall'altra (i sostenitori del Sì, ndr)". Fino a mettere "a rischio la credibilità della giustizia".

Costa, per questi motivi, ha chiesto al ministero della Giustizia cosa intende fare "affinché sia garantita l'imparzialità dei magistrati nei confronti di tutti i soggetti impegnati nella campagna referendaria, scongiurando conflitti di interessi". La risposta di Nordio è arrivata poco più di un mese dopo, con la richiesta di Bartolozzi di rendere pubblici i nomi di tutti coloro che hanno fatto donazioni al comitato.