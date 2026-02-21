Referendum Giustizia, al via sconti su treni, aerei e autostrade per votare il 22 e 23 marzo: come ottenerli

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, il ministero dell’Interno ha pubblicato le tariffe agevolate per gli elettori che andranno a votare nel proprio Comune. Ci sono sconti biglietti di treni e aerei, ma anche per viaggi via mare, oltre alle esenzioni sui pedaggi autostradali.

In vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo, il ministero dell'Interno ha pubblicato un avviso con tutte le tariffe agevolate per gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale. Sono previsti dunque sconti sui biglietti di treni e aerei, ma anche agevolazioni per viaggi via mare e esenzioni al pagamento dei pedaggi autostradali. Le istruzioni sono state confermate in un'apposita circolare del ministero.

Come ottenere gli sconti sui treni per andare a votare al Referendum sulla giustizia

Gli sconti sui viaggi in treno per andare a votare si possono ottenere su Trenitalia, Italo e Trenord. Le convenzioni prevedono che i biglietti con l'agevolazione possano riguardare viaggio fino a dieci giorni prima del voto – per l'andata – e fino a dieci giorni dopo la chiusura delle urne – per il ritorno.

Dunque il viaggio di andata può avvenire dal 13 marzo in avanti. Il viaggio di ritorno in treno dovrà avvenire non oltre il 2 aprile 2026.

Trenitalia offre uno sconto del 60% per i treni regionali e del 70% per i treni nazionali (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity notte). Gli sconti sono sul prezzo pieno del viaggio di andata e ritorno, e non si possono cumulare con altre promozioni.

Per Intercity e Regionali, gli sconti si applicano alla prima e alla seconda classe. Per gli Intercity notte alle cuccette, i vagoni letto e le cabine Superior. Per gli altri treni ad alta velocità, la seconda classe a i livelli Premium e Standard. Sono esclusa la prima classe e i livelli Executive, Business e Salottino dei treni ad alta velocità.

Per comprare i biglietti a prezzo ridotto si può andare in biglietteria , esibendo la tessera elettorale e un documento d'identità; oppure anche sul sito internet e sull'app di Trenitalia. Sarà necessario inserire il numero della tessera elettorale, oppure portare con sé un modulo di autocertificazione.

Italo offre sconti del 70% sul prezzo pieno, per gli ambienti Smart e Prima, con le offerte Flex, Extratempo e Bordo. Escluso l'ambiente Club e le altre offerte. Anche in questo caso gli sconti non si applicano per i viaggi di sola andata. Insomma, non si può fare una tratta con Italo e un'altra con un altro servizio. I biglietti si possono comprare nelle biglietterie Italo oppure anche sul sito ufficiale della compagnia.

Trenord offre uno sconto del 60% sul prezzo di andata e ritorno, in prima o seconda classe. Si applica anche alla tariffa dedicata per le corse da e per l'aeroporto di Malpensa.

A prescindere dalla compagnia, chi compra un biglietto con lo sconto dovrà avere con sé la documentazione necessaria in caso di controlli a bordo. Bisognerà esibire:

all'andata, la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva in cui si afferma che il biglietto è stato comprato per andare a votare

al ritorno la tessera elettorale con il bollino dell'avvenuta votazione

Esenzioni al pagamento del pedaggio autostradale per votare il 22 e 23 marzo

Su tutte le autostrade nazionali, tranne quelle controllate con un sistema di pagamento ‘aperto', scatterà l'esenzione dal pagamento dei pedaggi per gli elettori italiani residenti all'estero per i viaggi di andata e di ritorno dal seggio.

L'agevolazione parte alle ore 22 di martedì 17 marzo. Termina, invece, alle ore 22 di sabato 28 marzo 2026. Entro questo periodo, quindi, si potrà viaggiare per tornare a votare senza dover versare il pedaggio autostradale. Per farlo bisognerà sempre esibire la tessera elettorale (per l'andata basterà anche la cartolina-avviso del Comune di iscrizione elettorale o l'attestazione del Consolato della località di residenza).

Sconti fino a 40 euro sui biglietti aerei: come usufruire delle agevolazioni

Gli sconti per i biglietti aerei si applicano sui voli di Ita Airways. Si pagano 40 euro in meno (purché il biglietto costi almeno 41 euro), per un volo di andata e ritorno. Sono incluse tutte le tariffe, ma lo sconto di 40 euro non si può cumulare con altre agevolazioni o promozioni.

I biglietti si possono comprare dal sito di Ita Airways o anche nelle agenzie di viaggio. Al momento del check-in o dell'imbarco, bisognerà esibire la tessera elettorale o (per l'andata) una dichiarazione sostitutiva.

Le date dei voli potranno andare dal 15 marzo fino al 30 marzo 2026. L'acquisto, in tutti i casi, deve avvenire prima del 23 marzo.

Riduzioni fino al 60% per i viaggi via mare

Su diverse tratte marittime si potranno ottener sconti del 60%. La riduzione si applica alla tariffa ordinaria. Nel caso dei residenti, se la tariffa ‘residenti' è più vantaggiosa di quella ‘elettori', si applicherà quella che costa meno.

Gli sconti riguardano queste tratte:

linea Genova-Porto Torres con Compagna italiana di navigazione

linea Civitavecchia-Olbia con Compagna italiana di navigazione, con Gnv e con Grimaldi Euromed

linea Napoli-Cagliari-Palermo con Grimaldi Euromed

linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari con Grimaldi Euromed

linea tra Sicilia e le isole minori siciliane con Società navigazione italiana

linea Napoli-Isole Eolie-Milazzo con Società navigazione italiana

linea Termoli-Isole tremiti con Nlg

Tutte le agevolazioni per i residenti all'estero

Ci sono anche altre previsioni specifiche per i residenti all'estero. Per chi risiede in Stati con cui l'Italia non ha relazioni diplomatiche, o in cui la situazione politica o sociale non garantisce che si possa votare per corrispondenza, potranno ottenere un rimborso pari al 75% del prezzo del viaggio.

Bisogna fare istanza al Consolato competente, presentando anche la tessera elettorale con il timbro di avvenuta votazione e il biglietto. Il viaggio viene rimborsato solo se è avvenuto in seconda classe (per treni, navi o traghetti) oppure in classe turistica (per gli aerei).