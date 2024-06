video suggerito

Quando viene pagata la quattordicesima 2024, i requisiti per ottenerla e come si calcola Attraverso una circolare l'Inps ha fatto sapere i criteri per ottenere la quattordicesima per i pensionati. La "somma aggiuntiva" arriverà entro i primi di luglio, direttamente nel cedolino e senza bisogno di presentare domanda. I requisiti sono: avere almeno 64 anni e disporre di un reddito annuale inferiore ai 15.500 euro. La quattordicesima è riconosciuta anche per i lavoratori di alcuni settori o il cui rapporto di lavoro è disciplinato da alcuni contratti collettivi nazionali.

A cura di Luca Capponi

Lo scorso 25 giugno l'Inps ha diffuso una circolare con cui definisce i criteri per l'ottenimento della quattordicesima mensilità. A luglio per i pensionati con redditi inferiori a due volte il trattamento minimo (15.563,86 euro in un anno) arriverà la "somma aggiuntiva". La quattordicesima è infatti un importo riconosciuto ai pensionati e ad alcuni lavoratori esente da tasse, solitamente erogato entro i primi di luglio in busta paga o nel fondo pensione. Mentre la tredicesima è una retribuzione obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti, la quattordicesima riguarda solo alcuni ed è disciplinata dai singoli contratti di lavoro. Per i pensionati, invece, bisogna tener conto del loro reddito, che deve essere sotto una certa soglia, e della loro età, che deve essere superiore a 64 anni.

Il limite di reddito per ottenere il beneficio quest'anno sale fino a 16.067,86 euro grazie alla clausola di salvaguardia per chi ha almeno 25 anni di contributi versati. La somma prevista va dai 336 euro per chi ha tra i 15 e i 18 anni di contributi e un reddito tra 1,5 e due volte il trattamento minimo ai 655 euro per chi ha almeno 25 anni di contributi e un reddito inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo (cioè 11.823,90 euro).

A chi spetta la quattordicesima nel 2024: l'elenco dei ccnl interessati

La quattordicesima mensilità non spetta a tutti i lavoratori né a tutti i pensionati. Per quanto riguarda la prima categoria, sono tendenzialmente esclusi coloro che hanno impieghi pubblici, anche se il datore di lavoro è pur sempre libero di versarla ugualmente. A norma di legge, la quattordicesima è prevista solo per i dipendenti di alcuni settori e alcuni contratti collettivi nazionali:

Ccnl alimentare

Ccnl terziario, commercio e turismo

Ccnl pulizie e multiservizi

Ccnl chimica

Ccnl autotrasporti e logistica

Inoltre, la quattordicesima spetta anche ai dipendenti di Poste Italiane e agli addetti alla vigilanza privata. Rientrano nella categoria dei beneficiari anche i lavoratori assunti a tempo determinato e quelli che hanno un contratto di apprendistato e part-time. Sono invece esclusi gli stagisti, i tirocinanti, i collaboratori coordinati continuativi (co.co.co.), i lavoratori autonomi e i lavoratori domestici come colf e badanti.

Quali sono i requisiti per ottenere la quattordicesima da pensione

A luglio 2024 la quattordicesima spetta ai pensionati che rispettino questi due requisiti:

Avere più di 64 anni

Avere un reddito complessivo inferiore ai 15.563,86 euro all'anno

Per quanto riguarda la prima condizione, l'età viene calcolata alla data del 30 giugno per i pensionati del settore pubblico e del 31 luglio per le pensioni del settore privato, dello spettacolo e dello sport. A coloro che compiono l’età oltre queste date e fino al 31 dicembre, così come ai nuovi pensionati di quest’anno, l'Inps ha ricordato che il bonus sarà pagato con la rata di dicembre 2024 – a patto che siano presenti tutte le altre condizioni.

Il cedolino di questa pensione è già stato pubblicato, quindi è già possibile verificare se si riceverà la quattordicesima oppure no. In complesso, in Italia ci sono circa tre milioni di pensionati che rispettano i requisiti previsti. La comunicazione relativa alla quattordicesima sarà inviata dall'Inps anche con un sms, se è stato fornito un numero di telefono valido. In media il bonus si attesta su circa 420 euro, dato che l’importo effettivo, secondo le condizioni personali, può variare da un minimo di 336 euro a un massimo di 655 euro secondo gli anni di contributi che hanno dato diritto alla pensione

Come viene calcolata la quattordicesima 2024

Per calcolare il valore della quattordicesima 2024 occorre moltiplicare l'importo della retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati tra il 1 luglio dell'anno scorso e il 30 giugno di quest'anno. Il risultato di questa moltiplicazione va poi diviso per 12. La quattordicesima viene tassata senza detrazioni per lavoro dipendente, coniugi o familiari a carico, ed è soggetta all’Irpef. Di solito, il netto della quattordicesima è leggermente più basso dello stipendio.

Quando arriva la quattordicesima a luglio 2024: il calendario dei pagamenti

Mentre la tredicesima viene erogata a dicembre, di solito appena prima di Natale, il pagamento della quattordicesima avviene sempre tra giugno e luglio (e per questo viene anche chiamata "gratifica estiva"). La data di pagamento può variare a seconda del contratto collettivo nazionale, delle politiche aziendali e dell’ente previdenziale.

I pensionati percepiranno la quattordicesima tra il 1° e il 3 luglio

Alcuni lavoratori dipendenti (settori del commercio e turismo) entro il 1° luglio

I lavoratori dipendenti nel settore alimentare entro il 31 luglio

Non è necessario fare domanda di quattordicesima per i pensionati. Infatti sia i pensionati privati che pubblici, riceveranno una comunicazione di erogazione della quattordicesima mensilità. È possibile trovare il dettaglio della voce direttamente nel cedolino pensione del mese di luglio.