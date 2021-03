Il prossimo fine settimana potrebbero arrivare altri cambiamenti per la mappa dell'Italia divisa nelle tre zone. Anzi, quattro, dal momento che la Sardegna è entrata in zona bianca. Difficilmente con il prossimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità si potranno allentare le misure: il quadro epidemiologico che ci riferiscono gli ultimi bollettini sul coronavirus risulta in peggioramento, con i nuovi contagi quotidiani in aumento. Più probabile, quindi, che dalla prossima settimana ci siano altre Regioni in zona arancione e rossa. Tra queste troviamo Lazio, Calabria, Puglia e Veneto che potrebbero abbandonare la fascia gialla, mentre Emilia Romagna, Campania, Abruzzo, Lombardia e Piemonte potrebbero finire direttamente nell'area con le misure anti-contagio più restrittive.

Come potrebbe cambiare la mappa dopo il monitoraggio

Dalla prossima settimana, quindi, si potrebbe andare verso un'Italia in prevalenza arancione. Con le zone rosse che aumentano. Vediamo qual è la situazione attuale:

nell' area bianca : Sardegna

: Sardegna nell' area gialla : Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto

: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto nell' area arancione : Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria

: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria nell'area rossa: Basilicata, Molise

Anche se per ora ci sono solo due Regioni in zona rossa, in realtà anche all'interno delle altre fasce di colore sono presenti micro-zone rosse o delle aree arancione rosso scuro in cui la circolazione del virus è particolarmente elevata e di conseguenza sono state introdotte delle restrizioni più severe. Con il nuovo monitoraggio, però, ci sono alcune Regioni che potrebbero interamente cambiare fascia.

L'indice Rt è infatti pericolosamente sul filo dell'1 in Lazio, ma anche Calabria, Puglia e Veneto. Queste Regioni, attualmente in zona gialla, potrebbero quindi finire in arancione dalla prossima settimana, se i dati del monitoraggio accerteranno che si è oltrepassata la soglia di rischio che comporta il cambio di scenario.

Quali sono le Regioni che rischiano la zona rossa

A rischiare invece la zona rossa ci sono in primis Emilia Romagna, Campania e Abruzzo. Ma anche Lombardia e Piemonte potrebbero dover inasprire le misure. La situazione più critica si registra in Emilia Romagna dove è anche stata istituita la zona rossa a Bologna. "Le limitazioni da zona arancione, a differenza di quanto avveniva un mese fa, non sono più sufficienti a piegare la curva dei contagi. Se rimanessimo fermi, la curva epidemica continuerebbe a crescere incontrastata", ha spiegato il governatore Stefano Bonaccini.