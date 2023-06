Putin chiede un minuto di silenzio per Berlusconi al forum di San Pietroburgo: “Era brillante” “È stato una personalità dal profilo universale, ha fatto molto per stabilire i rapporti normali a lungo termine tra la Russia e i Paesi della Nato”: lo ha detto Putin, chiedendo un minuto di silenzio in memoria di Berlusconi al forum di San Pietroburgo.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte di Silvio Berlusconi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quella tra Vladimir Putin e Silvio Berlusconi è stata una amicizia durata decenni. E nonostante il presidente russo non sia potuto andare ai funerali del leader di Forza Italia (c'è un mandato di arresto internazionale emesso nei suoi confronti), ha voluto comunque omaggiare Berlusconi chiedendo oggi di rispettare un minuto di silenzio in sua memoria durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

Putin ha anche detto alcune parole sull'ex presidente del Consiglio, suo storico amico. Lo ha definito un "leader di livello mondiale" e ha ricordato gli sforzi fatti per avvicinare la Russia e la Nato. "È stato una personalità dal profilo universale, ha fatto molto per stabilire i rapporti normali a lungo termine tra la Russia e i Paesi della Nato", ha detto il presidente Putin. Per poi aggiungere che Berlusconi è stato anche "una persona energica, attiva e solare" e, appunto, chiedere a tutti di osservare un minuto di silenzio per ricordarlo.

"Era una persona molto brillante, molto attiva, energica. Senza alcuna esagerazione, lo considero una personalità di spessore su scala globale", ha ribadito Putin, per poi affermare che la Nato invece oggi viene trascinata nella guerra in Ucraina. E aggiungere, attaccando l'Ucraina: "Distruggere un qualsiasi edificio al centro di Kiev non costa nulla, ma non lo facciamo per una serie di considerazioni. Abbiamo spostato la prima parte di armi nucleari in Bielorussia, completeremo l'obiettivo entro fine anno. Ne abbiamo più dei Paesi Nato. Vogliono che le riduciamo, ma non lo faremo. Sono un elemento deterrenza, un segnale per chi pensa di infliggere una sconfitta strategica alla Russia".

Leggi anche Forza Italia manterrà il nome di Silvio Berlusconi sul simbolo alle elezioni

Quando Silvio Berlusconi è scomparso, lunedì scorso all'età di 86 anni, subito Putin aveva espresso il suo cordoglio: "Per me Silvio era una persona cara, un vero amico. Ho sempre ammirato sinceramente la sua saggezza, la sua capacità di prendere decisioni equilibrate e lungimiranti anche nelle situazioni più difficili. La sua morte è una perdita irreparabile e un grande dolore", ha scritto in una nota diffusa dal Cremlino. Per poi aggiungere: "Silvio Berlusconi sarà ricordato in Russia come un sostenitore coerente e di principio del rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i nostri Paesi. Ha dato un contributo personale davvero inestimabile allo sviluppo di partenariati italo-russi reciprocamente vantaggiosi".