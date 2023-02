Primarie Pd, le proiezioni dei voti nei circoli: chi è in testa nella corsa a segretario L’ultima stima di BiDiMedia conferma Bonaccini in testa nei circoli, con Schlein a pochissima distanza. A fine mese la scelta del nuovo segretario del Pd.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei circoli del Partito Democratico si continua a votare per eleggere il nuovo segretario. O meglio, per ridurre a due candidati la corsa per succedere a Enrico Letta, che ha lasciato all'indomani delle elezioni perse malamente a settembre contro il centrodestra, aprendo un congresso costituente di cui – al momento – si è visto ben poco. A parte il nuovo manifesto e alcune differenze procedurali – si è discusso tanto del voto online, ma anche della nuova formula per cui ai gazebo si arriverà con due soli candidati alle primarie – di discontinuità rispetto al passato sembra essercene ben poca. La vera novità è rappresentata dai nomi in campo, quattro in tutto: Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.

La partita – è ormai chiaro da tempo – è tra il presidente dell'Emilia-Romagna e la sua ex vice, oggi deputata. Il dato, evidente già nella corsa degli ultimi mesi, viene confermato puntualmente dai numeri che arrivano dai circoli di tutta Italia, dove si sta votando per decidere chi dei quattro andrà allo scontro a due dei gazebo a fine febbraio. Le percentuali – per quanto questa fase sia aperta solamente agli iscritti al Pd che votano nei circoli e non, come succede ai gazebo, anche ai simpatizzanti – sono indicative per capire non solo che sarà Bonaccini contro Schlein, ma con che equilibri di forze si presenteranno alle primarie.

L'ultima analisi di BiDiMedia, che tiene conto dei dati che arrivano dai circoli del Pd, stima Bonaccini in vantaggio, ma non di molto: il presidente dell'Emilia-Romagna è al 48,2%, seguito da Elly Schlein al 40,3%, Gianni Cuperlo al 7,1% e Paola De Micheli al 4,4%. La gara a due è confermata, con i rispettivi comitati che festeggiano la maggioranza relativa chi al Nord chi al Sud. Si voterà nei circoli fino al 19 febbraio, ma è l'ultimo weekend del mese che vedrà il Partito Democratico scegliere il prossimo segretario. La partita delle primarie è appena cominciata.