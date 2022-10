Piantedosi dice che la polizia non ha manganellato gli studenti: “Ha permesso di manifestare” Il ministro dell’Interno Piantedosi ha commentato gli scontri alla Sapienza di oggi, negando le manganellate: “La polizia ha fatto in modo che una manifestazione autorizzata potesse svolgersi liberamente”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il primo atto del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è una stretta sulle ong. In questo caso l'asse con il ministro delle Infrastrutture Salvini è evidente. Ieri il leader del Carroccio aveva convocato il comandante della Guardia costiera, ammiraglio Nicola Carlone, per farsi aggiornare sulla situazione nel Canale di Sicilia, dove sono presenti due navi, la Ocean Viking e la Humanity One, che trasportano in totale 326 migranti soccorsi in mare. Oggi il ministro dell'Interno ha firmato una direttiva che definisce la condotta delle due imbarcazioni non "in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale", valutando pertanto di imporre loro il divieto di ingresso nelle acque territoriali.

Si tratta di una direttiva che nella sostanza è analoga a quella firmata dal leader leghista nel marzo 2019, quando era ministro. E infatti il leader della Lega intorno alle 16 ha diffuso una nota per complimentarsi con Piantedosi: "Bene l'intervento del ministro dell'Interno a proposito di due ong: come promesso, questo governo intende far rispettare regole e confini".

Il ministro risponde a una domanda del giornalista di Fanpage.it, Marco Billeci, che gli domanda se con questo provvedimento inizia la stagione dei porti chiusi: "Vediamo che succede. Se avete letto la direttiva c'è scritto che vanno fatte delle verifiche, a seconda del comportamento che assumeranno".

Il ministro commenta anche quanto accaduto oggi all'università La Sapienza, dove ci sono state cariche e manganellate agli studenti che stavano manifestando: "La polizia ha fatto in modo che una manifestazione autorizzata potesse svolgersi liberamente", spiega. La polizia ha manganellato gli studenti? "No, no". A una domanda sul nuovo corso del Viminale, sulla possibilità che sia molto vicino a Salvini, risponde brevemente: "No, assolutamente". E alla domanda sull'eventuale riproposizione dei decreti Sicurezza Piantedosi si limita a dire: "Vedremo".