Pd, Schlein denuncia di aver subito attacchi antisemiti: “Il mio naso diventato bersaglio degli odiatori” La candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein, denuncia di aver subito attacchi antisemiti: “Si è attivato un vero e proprio esercito di odiatori che parte dal mio naso e dal mio cognome per esprimere ignobili sentimenti antisemiti”.

A cura di Annalisa Cangemi

La parlamentare Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito Democratico, ha denunciato di aver subito attacchi razzisti e antisemiti: "Il naso è senza dubbio una parte importante del mio corpo. E da quando mi sono candidata è diventato due cose insieme: prima un simbolo. E subito dopo un bersaglio. Io finanziata da Soros? Magari. La verità è più semplice. Si è attivato un vero e proprio esercito di odiatori che parte dal mio naso e dal mio cognome per esprimere ignobili sentimenti antisemiti. Gli stereotipi sono quasi sempre ingannevoli", ha denunciato la parlamentare al settimanale "The Post Internazionale – TPI".

"Per quanto sia orgogliosissima del lato ebraico della mia famiglia paterna, io non sono ebrea, perché come sapete la trasmissione avviene per linea matrilineare. Ma la cosa più folle è il dibattito sul mio naso. Perché non è un ‘naso ebreo Schlein' che ho ereditato da mio padre, come scrivono i razzisti nella rete. È un naso tipicamente etrusco. Io proveniente da famiglia ricca ebraica? Macché! Mio nonno si è spaccato la schiena per dare un futuro migliore ai suoi figli ma è morto presto. La mia ricchezza è un'altra fake news di provenienza antisemita. La mia è una normalissima famiglia borghese", ha aggiunto.

La deputata ed ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, che ha da poco depositato la sua mozione congressuale ‘Parte da noi', ha ricevuto anche tanti messaggi di solidarietà, in particolare da uno dei suoi sfidanti nella corsa alla segreteria del Pd, Gianni Cuperlo: "La violenza verbale e gli attacchi personali a Elly Schlein conditi da una indegna matrice antisemita sono una vergogna. Tutta la comunità delle democratiche e dei democratici reagirà. Elly, l'abbraccio più grande stamane è per te", ha scritto su Twitter.

Anche l'altra candidata donna per le primarie dei dem, l'ex ministra Paola De Micheli, si è fatta sentire: "Gli attacchi personali e gli insulti di matrice antisemita contro Elly Schlein sono una vergogna inaccettabile. A Elly Schlein tutta la mia solidarietà", ha scritto su Twitter.

Si è espresso in difesa della leader di Occupy Pd anche il suo principale avversario, Stefano Bonaccini: "Insultando Elly Schlein attaccate tutta la nostra comunità democratica. Frasi ignobili che vanno respinte. Forza Elly, un abbraccio forte", ha scritto sui social il governatore dell'Emilia-Romagna.

"Gli attacchi antisemiti contro Elly Schlein che non è ebrea sono folli. Ma sono normali, Elly, io ne ricevo qualche chilo alla settimana, temo che l'antisemitismo non sparirà mai del tutto, così come la discriminazione ed il razzismo, così come la violenza e l'istinto di sopraffazione, possiamo solo considerarci sempre in battaglia contro lo schifo che alberga nel genere umano e rafforzare sempre i valori positivi e propositivi che secondo me sono in maggioranza. Ma la battaglia continuerà sempre. Solidarietà da uno esperto", ha scritto invece su Facebook l'ex deputato del Pd, Emanuele Fiano.