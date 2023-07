Patrick Zaki libero, domani tornerà in Italia. Giorgia Meloni: “Ora gli auguro serenità e successi” Patrick Zaki arriverà in Italia già domani dopo la grazia ricevuta in Egitto. L’attivista era stato condannato a 3 anni di reclusione con l’accusa di diffusione di notizie false.

A cura di Gabriella Mazzeo

Patrick Zaki potrebbe rientrare in Italia già domani secondo quanto appreso prima dall'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e poi dalla premier Giorgia Meloni, che in un videomessaggio ha confermato che l'attivista graziato poche ore fa in Egitto dal governo di al-Sisi sarà già domani nel nostro Paese. "Gli auguro dal profondo del cuore una vita di serenità e di successi" ha concluso la leader di Fratelli d'Italia, ringraziando al-Sisi per la grazia e ricordando il lavoro dei diplomatici che hanno "continuato a operare per raggiungere la soluzione odierna".

Zaki in videocollegamento per la laurea

La premier Meloni ha ricordato le lunghe trattative per il rilascio dell'attivista che proprio ieri era stato condannato a 3 anni di reclusione in Egitto con l'accusa di diffusione di notizie false per alcuni articoli sull'Isis e sulla discriminazione dei copti. "Fin dal nostro primo incontro, non ho mai smesso di porre la questione – ha continuato Meloni nel videomessaggio – e ho sempre riscontrato da parte di al-Sisi attenzione e disponibilità sul caso di Patrick".

"Grazie alla politica estera del governo – ha affermato invece il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani – abbiamo dato un contributo decisivo per liberare questo giovane studente. Risultato concreto del nostro lavoro e della nostra credibilità internazionale". L'attivista per i diritti umani arriverà quindi domani in Italia.

Il 30enne si era laureato dieci giorni fa con il massimo dei voti presentando la sua tesi per l'Università di Bologna da remoto. Ora potrà ricominciare a viaggiare e riprendere la sua vita in Italia al fianco della fidanzata Reny che studiava nello stesso Master dell'attivista. I due si sposeranno a breve e progettavano di riprendere la loro vita di coppia a Bologna, lì dove Patrick ha sempre desiderato tornare.