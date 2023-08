Nuova circolare Covid in arrivo: stop ai tamponi al Pronto soccorso, restano solo per i sintomatici In arrivo una nuova circolare sul Covid-19, che stabilirà lo stop ai tamponi in ingresso al Pronto soccorso: rimarranno solo per i pazienti sintomatici.

Verrà diffusa a breve una nuova circolare che riguarda il Covid-19, che nonostante la fine delle restrizioni in Italia non è scomparso del tutto. La nuova circolare riguarderebbe lo stop dei dei tamponi ai pazienti in Pronto soccorso, a meno che non si abbiano sintomi.

Si parla anche di un cambiamento del monitoraggio epidemiologico del Covid-19. Secondo quanto si apprende, si è tenuta ieri la prima riunione del gruppo di lavoro coordinato dalla direzione Prevenzione del ministero della Salute, guidata da Francesco Vaia, per avviare il processo di revisione del monitoraggio Covid-19. Secondo quanto scrive l'Ansa, ci sarebbe la volontà di andare oltre il sistema in vigore, visto anche l'attuale andamento epidemiologico.

La bozza di proposta del gruppo di lavoro potrebbe essere quella di una sorveglianza sindromica integrata (una raccolta, analisi e interpretazione sistematica delle informazioni su sintomi e segni durante le prime fasi della malattia), che rilevi informazioni sui virus respiratori circolanti più diffusi. Oltre alla sorveglianza epidemiologica e microbiologica, particolare importanza potrebbe essere riservata alla sorveglianza clinica. L'obiettivo è di dare quindi maggior peso all'osservazione della gravità della patologia e dell'occupazione degli ospedali e delle residenze per anziani ed in generale delle strutture che accolgono pazienti fragili, a partire dagli oncologici.

Roberta Siliquini, presidente della Società Italiana d’Igiene (SItI), al termine dell'incontro del gruppo di lavoro coordinato dalla direzione Prevenzione del ministero della Salute che ha riunito ieri l'Istituto superiore di sanità, alcuni Irccs, le principali società scientifiche del settore (infettivologi, igienisti e virologi) e i rappresentanti delle Regioni, ha spiegato che si va "verso un cambiamento degli indicatori da utilizzarsi, maggiormente incentrato su sistemi di sorveglianza stabili ed integrati che si focalizzino principalmente sull'attenzione ai sintomatici e all'impatto clinico della patologia, in linea con le attuali evidenze epidemiologiche. Verrà rivisto anche l'attuale sistema di ricerca del virus in accesso ospedaliero, oggi variamente attuato nelle diverse Regioni, verso il superamento del tampone per i soggetti non sintomatici", ha detto, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore,

In arrivo, inoltre, ci sarebbe una circolare che disciplinerà il ricorso ai tamponi ai pazienti in ingresso in ospedale e in pronto soccorso in particolare, dove non si effettuerebbero più tamponi, se non ai sintomatici.

Intanto è arrivato il via libera dell'Agenzia europea del farmaco al primo vaccino mRna Covid aggiornato alla variante Xbb.1.5, raccomandato per la campagna vaccinale d'autunno. Nessun obbligo è previsto: la somministrazione è consigliata agli anziani, ai soggetti fragili, alle donne in gravidanza, agli operatori sanitari e sociosanitari. A queste categorie è consigliata una dose di richiamo, con valenza di 12 mesi, con la nuova formulazione di vaccino aggiornato. Inoltre la vaccinazione potrebbe essere consigliata anche a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità.