Non arrendersi alla logica del colonialismo e della guerra è l'unico modo di combattere l'antisemitismo La lettera di Davide Grasso, ricercatore universitario, in risposta alle polemiche e alle accuse di antisemitismo dopo la decisione del Senato Accademico dell'Università di Torino di non partecipare alla cooperazione con le università israeliane, in programmi con possibili scopi militari.

A cura di Redazione

Di Davide Grasso

Vorrei qui argomentare il mio sconcerto per la valanga di accuse di antisemitismo che sono arrivate al Senato accademico dell’Università di Torino dopo la recente decisione di non partecipare al bando MAECI. Quest’ultimo comprendeva la candidatura a ricerche scientifiche che avrebbero potuto prevedere la cooperazione con università israeliane. Il Senato ha sottolineato una preoccupazione circa il possibile “dual-use” dei risultati di alcune di queste ricerche, ossia il loro impiego anche per scopi militari. A seguito di un appello che abbiamo firmato in quasi duemila ricercatori, e nel momento in cui le istituzioni israeliane proseguono il massacro indiscriminato della popolazione palestinese a Gaza, è parso all’Ateneo un rischio di coinvolgimento indiretto in una delle operazioni militari più sanguinarie, inaccettabili e irresponsabili di questo secolo.

Credo sia ora di farla finita con la passività di fronte all’uso strumentale della nozione di antisemitismo, ancor più se accompagnato da un uso cinico e intollerabile della shoà, attraverso una militarizzazione interessata della memoria. Soltanto una mancata conoscenza dell’eredità, della storia e delle realtà culturali ebraiche può permettere di affermare che lo stato d’Israele incarni o rappresenti l’ebraismo in quanto tale, e che l’ideologia sionista, o ancor peggio le attuali politiche di Israele, possano essere identificate con gli ebrei come tali o con l’ebraismo. Come fa notare in un saggio l’antropologa palestinese Ruba Saleh, importanti figure della storia nazionale ebraica hanno avversato le teorie sioniste in nome di un diverso sentimento nazionale: è il caso di Marek Edelmann, comandante della resistenza antinazista del ghetto di Varsavia nel 1943, più volte pubblicamente attaccato da funzionari di Israele e dichiarato persona non grata dallo stato ebraico. Edelmann, come molti altri tra le due guerre, apparteneva al Bund, organizzazione ebraica la cui idea di libertà e autodeterminazione nazionale non era sionista né coloniale.

La critica ebraica al sionismo è talmente celebre – da Franco Fortini a Ilan Pappe, passando per Hannah Arendt, Michail Warschawski, Jeff Halper e infiniti altri – da rendere assurda la stessa connessione, quanto meno meccanica, tra dissenso nei confronti del sionismo e antisemitismo. La disinvoltura nell’uso della memoria della shoà – e degli stessi nomi delle vittime e dei reduci, cui giustamente sono intitolati spazi e strutture nelle università – mi spaventa e mi sconvolge. Credo sia un punto di non ritorno nella mancanza di rispetto per la sofferenza umana e per la storia. Analogamente alle accuse incrociate di nazismo tra i governi russo e ucraino, l’uso israeliano della shoà per giustificare la sua occupazione coloniale ha, nel tempo, aperto un abisso verso una nuova e diversa banalizzazione del male: non più o non soltanto incapacità di pensare dell’individuo soggetto alla legge, che non si pone domande sulle politiche del suo stato (quello che forse alcuni vorrebbero che noi universitari, infine, diventassimo) ma anche una riduzione dell’innominabile, non di rado accaduto ad altri (ma appropriato dall’astrazione del mito etnico), a strumento per beghe politiche quotidiane.

Giorgia Meloni dirige un movimento che ha in Giorgio Almirante uno dei punti di riferimento sentimentali di maggior rilievo: un antisemita complice delle politiche di assoggettamento dell’Italia alle pratiche tedesche di deportazione degli ebrei, e delle leggi razziali. Non mi stupisce che, nel bacchettare l’Ateneo, la prima ministra non si accosti alla memoria dei crimini del nazifascismo con un senso del sacro. Quello che non riesco a spiegarmi è piuttosto come degli ebrei, spesso in buona fede, non si rendano conto che blandire l’evento più grave della storia europea, e della loro storia, per giustificare pratiche coloniali sanzionate dalle più alte istituzioni internazionali non faccia che favorire la propaganda mondiale dei gruppi e dei governi antisemiti. Questi ultimi accumulano forza e consensi proprio additando al mondo il continuo uso strumentale di un evento passato in rapporto alle operazioni presenti di dominio e intendono arrivare a negarne, contrapponendo ipocrisia all’ipocrisia, la sostanza storica.

Oggi non è possibile, per questo, combattere l’antisemitismo e sostenere Israele nello stesso tempo. L’antisemitismo si diffonde oggi in gran parte, tra gli strati popolari di ampie regioni del pianeta, grazie all’azione israeliana. Nessuna argomentazione contro l’antisemitismo sarà efficace, nel mondo che ci attende, se non accompagnata da una presa di distanza coerente e argomentata dall’ideologia e dal progetto sionista. L’antisemitismo è oggi molto, infinitamente più diffuso di un secolo fa. Sebbene abbia classici tratti comuni con quello di allora – la paranoia, il banale pregiudizio espresso con la battuta di spirito, l’astio unidirezionale verso presunte azioni o “caratteristiche” ebraiche – ne ha anche di molto diversi. Ha però anche al su centro la distorsione della denuncia della cacciata di milioni di persone dalle loro case e dalle loro terre, seguita da decenni di occupazione e colonialismo d’insediamento, guerre e repressione continua delle ribellioni popolari, fino alla costruzione del muro e, adesso, alla distruzione di un’intera striscia di territorio, con la sua popolazione sterminata o messa in fuga senza medicinali, ospedali, acqua e viveri.

Anziché mettere questo in relazione con una mentalità coloniale che può albergare in qualsiasi tradizione culturale e in qualsiasi nazione – come in effetti è ed è stato – gli antisemiti cercano di postulare una presunta, speciale malvagità ebraica, al fine di aizzare le giovani generazioni non ebraiche contro gli ebrei; e spesso riuscendoci, come ho dovuto purtroppo constatare con alcuni dei miei studenti. Unica alternativa a queste narrazioni è una critica articolata dell’antisemitismo, che deve accompagnarsi a una critica politica non antisemita, pragmatica e coerente, del colonialismo sionista. Il colonialismo, nel suo complesso – occorre sempre ricordarlo – non ha ucciso meno nel mondo, né uccide meno, dell’antisemitismo.

La critica non antisemita del sionismo non postula alcuna eccezionalità razziale, culturale o religiosa degli ebrei, decostruendo l’ideologia sionista al pari di altri progetti di ingegneria demografica di stampo coloniale che sono esistiti ed esistono nel mondo. Non considera il colonialismo israeliano la risposta, o una risposta efficace e accettabile, alla catastrofe della shoà – semmai una delle iniziative presentate come risposte possibili, che non ha mai dato buoni frutti. Postulare la non eccezionalità dei crimini commessi da un movimento ebraico significa postulare anche la non eccezionalità di Israele di fronte al diritto internazionale e ai principi di giustizia applicati ad altre nazioni e in altre circostanze. Il governo israeliano, specularmente alle organizzazioni antisemite, insiste invece sulla propria eccezionalità nel mondo e nella storia, quasi la sua espansione coloniale non potesse nutrirsi che dell’esacerbazione di uno scontro simbolico che uccide migliaia di non ebrei e aumenta esponenzialmente i rischi storici per il popolo ebraico.

Compiendo atti criminali, ed affermando che qualsiasi critica a tali atti è antisemita per necessità, il movimento sionista e i suoi malaccorti sostenitori uccidono la critica non antisemita del colonialismo israeliano, contribuendo a porre l’umanità intera (spesso del tutto ignara, nella sua realtà socialmente determinata, dei caratteri e dei pericoli dell’antisemitismo come attitudine politica) di fronte a una falsa e temibile scelta “obbligata” tra antisemitismo e barbarie neocoloniale. Le componenti e i componenti del Senato Accademico di Torino non sono antisemiti, come i loro denigratori sanno benissimo, né hanno alcuna ragione di esserlo. È un misto di ignoranza, irresponsabilità e conformismo a motivare il profluvio di insulti che giova in questi giorni a due sole fazioni: la classe dirigente israeliana, contestata da migliaia di ebrei nel mondo, e chi si batte per l’egemonia delle argomentazioni antisemite nel campo esistente, e in crescita, della giusta critica al modello israeliano di colonialismo d’insediamento e stato-nazione.

Gli attacchi all’Università di Torino non colpiscono l’antisemitismo, ma l’unica opzione culturale che può salvare il pianeta: la critica del dominio, del colonialismo e della guerra come tali, da qualsiasi parte provengano. Proteggere questa opzione e permetterle di sopravvivere è cruciale. L’Università si è espressa, di questo le va dato atto; ma va detto anche che si è limitata a molto meno di una critica complessiva del sionismo o del colonialismo. Si è limitata a sollevare un dubbio su una cooperazione scientifica in un momento di guerra, che avrebbe potuto giovare a forze armate che stanno compiendo un massacro. È già troppo, tuttavia, per chi sembra aver dimenticato il peso delle parole, e il senso di responsabilità che tutti dovremmo condividere nell’accostarci all’evento più grave della storia europea.