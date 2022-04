Minacce di morte al ministro Di Maio, due indagati dalla Procura di Roma La procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati due persone per le minacce di morte e ingiurie ai danni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva ricevuto a partire dal mese di marzo delle minacce di morte via social e Telegram da parte di sostenitori della propaganda filo-russa. Il titolare della Farnesina si era espresso a favore delle politiche di sostegno al popolo ucraino, e a quel punto gli sono stati recapitati avvertimenti sinistri, che avevano richiesto un potenziamento della sua scorta. "Di Maio con una spranga nel cervello", "Ti faranno fuori", "Muori male", "Putin manda qualcuno ad ammazzarlo", erano alcuni dei messaggi che si potevano trovare nelle chat, diffuse da profili da foto con tanto di ‘Z', il simbolo degli invasori russi in Ucraina.

Ora ci sono due indagati dalla Procura di Roma in relazione a quei messaggi minatori e alle ingiurie. I carabinieri del Reparto Operativo della Capitale hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di un 46enne della provincia di Milano e a un 48enne della provincia di Siracusa: i due non apparterrebbero a gruppi estremisti. A risalire agli indirizzi ip dei due sono stati i carabinieri della Sezione Indagini Telematiche del Nucleo Investigativo di Roma. Sequestrati i telefoni cellulari dei due indagati, da cui potrebbero essere partiti i messaggi diretti al ministro pentastellato, mentre proseguono gli accertamenti per identificare gli autori di altre minacce di morte ‘postate' sui social network. Il Comando Provinciale Carabinieri Roma in un comunicato precisa che si tratta della fase delle indagini preliminari e che i soggetti in questione devono considerarsi non colpevoli sino alla eventuale condanna definitiva.