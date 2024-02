Minacce all’ex ministro leghista Centinaio: busta con proiettile nella cassetta delle lettere Una busta con un proiettile è stata lasciata nella cassetta delle lettere dell’abitazione del vicepresidente del Senato, Gian Marco Sentinaio, a Pavia. Lui stesso l’ha trovata mentre rientrava a casa per pranzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Minacce di morte all'ex ministro leghista dell'Agricoltura, oggi vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio: una busta con un proiettile è stata lasciata nella cassetta delle lettere della sua abitazione a Pavia. Lui stesso l'ha trovata mentre rientrava a casa per pranzo: "È un fatto che mi preoccupa, perché alza il livello delle minacce che ho ricevuto negli ultimi mesi. La busta era anonima, senza francobollo: qualcuno, in mattinata, deve averla lasciata nella cassetta postale di casa mia. Dentro c'era la mia foto, un foglio con la scritta ‘Adesso sappiamo dove abiti' e un proiettile", ha commentato l'esponente del Carroccio all'Ansa.

Non ha saputo dire di che calibro si tratta: "Sono stato obiettore di coscienza, non ho conoscenza di questi argomenti. Posso solo dire che, ad occhio, era grosso, probabilmente di un'arma più grande di una pistola". Centinaio ha presentato denuncia alla Questura di Pavia. Non si tratta della prima minaccia ricevuta dall'ex ministro: "Durante la campagna elettorale per le ultime politiche sono stato aggredito verbalmente in centro a Pavia. Poi ho ricevuto alcune lettere anonime. Il 10 gennaio 2023 ho anche subìto un'aggressione sotto casa. Certo, il fatto di oggi è ancora più grave. Manterrò tutti gli impegni assunti. Vado avanti a fare il mio lavoro, non faccio un passo indietro".

Centinaio ha subito ricevuto la solidarietà dal mondo politico. In primis dal presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Trovo davvero molto preoccupante la minaccia anonima indirizzata al senatore Gian Marco Centinaio e giunta nella sua abitazione di Pavia. Si tratta di una grave e inaccettabile intimidazione per la quale spero le autorità preposte possano fare presto piena luce. A Centinaio e alla sua famiglia rivolgo la sincera e totale vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica".

Il gruppo della Lega in Senato ha aggiunto: "La solidarietà di tutto il gruppo della Lega al vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, per le minacce ricevute nella sua abitazione a Pavia. Auspichiamo da parte di tutte le forze politiche una condanna, anche per stemperare il clima d'odio che purtroppo stiamo respirando nel Paese". Matteo Salvini, da parte sua, ha commentato: "Solidarietà affettuosa a Gian Marco Centinaio che ha ricevuto un proiettile nella sua abitazione di Pavia. C'è un brutto clima di odio che va contrastato con determinazione".

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha assicurato che questo atto non resterà impunito: "Sono gravissime le minacce ricevute dal senatore Gian Marco Centinaio. Segno di un clima d'odio e di intimidazione di chi al dialogo preferisce la violenza. Atto vigliacco che, pur celato dietro l'anonimato, non resterà impunito. Al senatore e a tutta la sua famiglia va la mia piena solidarietà e il mio incondizionato sostegno".