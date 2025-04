Meloni va da Trump: le tre cose che vuole il tycoon per trattare con l’Europa: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della visita di Meloni a Washington e delle tre cose che potrebbero spingere Trump a negoziare sui dazi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno con la nostra giornalista, Annalisa Girardi.

I primi episodi di "Nel caso te lo fossi perso" saranno accessibili a tutti per qualche mese, per farvi conoscere questo nuovo contenuto di aggiornamento quotidiano. Poi diventerà riservato ai nostri abbonati, sperando che possa rappresentare un ulteriore motivo – se non lo avete già fatto – per abbonarvi e sostenere il nostro lavoro.

Si può ascoltare direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (qui per Spotify, oppure Apple Podcast o anche Amazon Music).

Giorgia Meloni è la prima leader europea a incontrare Donald Trump da quando è scoppiato il caos dei dazi. L’obiettivo di questo incontro è chiaro: non ha il mandato per trattare personalmente con il presidente americano in modo da cancellare le tariffe, perchè il commercio estero rimane una competenza dell’Unione europea. Il problema è che con l’Unione europea per ora Trump non sta parlando un granchè. E qui entra in gioco Meloni: la premier dovrebbe sfruttare la buona intesa politica e anche personale che ha con Trump per persuaderlo a sedersi al tavolo con Ursula von der Leyen per trovare una soluzione a questa guerra commerciale che non sta facendo bene a nessuno.

Trump sa bene qual è la posizione delle istituzioni europee e non ha alcuna voglia di sentirsela ripetere: Bruxelles vuole azzerare completamente i dazi tra le due sponde dell’Atlantico, altrimenti è pronta a scatenare il suo bazooka di contromisure, ma Washington è determinata a riequilibrare rapporti commerciali che non considera giusti per tutti. Ci sono però almeno tre cose che potrebbero invogliare il tycoon a sedersi al tavolo dei negoziati con la Ue. E hanno a che fare con il gas liquefatto, le armi e, soprattutto, il suo progetto di isolare la Cina.

Se questo contenuto ti è piaciuto e vuoi accedere ai contenuti esclusivi e sostenere il nostro lavoro, abbonati a Fanpage.it cliccando qui.