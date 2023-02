Meloni si prepara per andare a Kiev, la consigliera di Zelensky: “Saremo lieti di accoglierla” Giorgia Meloni potrebbe essere già domani a Kiev, in visita dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La presidente del Consiglio aveva fatto sapere che si sarebbe recata in Ucraina, entro il 24 febbraio, giorno del primo anniversario dello scoppio della guerra.

A cura di Annalisa Girardi

Giorgia Meloni potrebbe andare già domani in Ucraina, a Kiev, per incontrare Volodymyr Zelensky. L'indiscrezione arriva dall'agenzia di stampa Reuters. La presidente del Consiglio da mesi ormai diceva di volersi recare in visita al presidente ucraino prima del 24 febbraio, data del primo anniversario dello scoppio della guerra. Alcune voci arrivate alla stampa parlavano di una partenze per martedì 21 febbraio, ma secondo Reuters Meloni potrebbe arrivare a Kiev già domani.

Ieri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva incontrato il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba a margine di una riunione del G7 durante la Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Il titolare della Farnesina aveva assicurato il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina. Un chiarimento necessario dopo le polemiche su alcune frasi di Silvio Berlusconi contro il presidente ucraino, accusandolo di aver dato inizio al conflitto attaccando le comunità del Donbass.

Meloni, da parte sua, ha sempre ribadito il sostegno dell'Italia a Kiev. E lo ha ripetuto anche incontrando Zelensky di persona al Consiglio europeo. Anche in quell'occasione non erano mancate le polemiche, a causa della cena avvenuta il giorno prima del vertice a Parigi tra il presidente ucraino, quello francese Emmanuel Macron e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz. L'invito non era stato esteso alla presidente del Consiglio italiana, o ad altri leader europei.

Durante un breve colloquio a margine dei lavori per il Consiglio europeo, Zelensky aveva comunque ringraziato Meloni per il sostegno dell'Italia, e l'aveva nuovamente invitata nella capitale ucraina: "Mi ha nuovamente invitato a Kiev. Stiamo lavorando per capire come organizzarla e poi abbiamo discusso di altre necessità che l'Ucraina ha, che riguardano la questione militare ma anche quella civile. L'Italia è stata protagonista nell'affrontare i bisogni di generatori di elettricità, penso che l'Italia abbia giocato un ruolo molto importante".

"Aspettiamo la signora Meloni a Kiev e saremo molto lieti di accoglierla. Direi che siamo grati di quello che Meloni e il governo stanno facendo per il supporto e il sostegno all'Ucraina. Penso che si continuerà in questa strada delle relazioni con un impegno", ha commentato la consigliera presidenziale ucraina, Daria Zarivna, ospite di Mezz'Ora in Più su Rai3.