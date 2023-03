Meloni: “India per noi è partner strategico, con presidenza G20 può aiutare i negoziati in Ucraina” Giorgia Meloni è in India, dove ha incontrato il primo ministro Narendra Modi. I due hanno parlato di come rafforzare le relazioni tra i due Paesi e delle grandi sfide globali. Oggi a Nuova Dehli si tiene anche l’incontro tra i ministri degli Esteri del G20.

A cura di Annalisa Girardi

Giorgia Meloni è volata in India per un incontro bilaterale con il primo ministro indiamo Narendra Modi nel giorno in cui Nuova Dehli ospita anche il G20, di cui l'India ha assunto la presidenza, con l'incontro di tutti i ministri degli Esteri. "Le nostre due nazioni quest'anno celebrano il 75esimo anniversario delle loro relazioni diplomatiche. Abbiamo deciso di elevare rapporti a partenariato strategico perché le nostre relazioni sono estremamente solide, penso alla collaborazione commerciale: nell'interscambio abbiamo raggiunto la cifra record di quasi 15 miliardi di euro, raddoppiando in due anni, ma siamo entrambi convinti che ci può fare di più", ha detto la presidente del Consiglio in conferenza stampa, sottolineando come quella in India sia la sua prima visita nella regione asiatica.

Oltre agli scambi commerciali, Meloni ha detto di voler rafforzare la cooperazione anche nell'ambito della difesa e della sicurezza energetica: "Dobbiamo rafforzare la cooperazione sul tema sicurezza energetica. Da sempre sappiamo che l'India sta lavorando sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e insieme dobbiamo sui temi della transizione digitale, sulle tecnologie emergenti, sullo spazio", ha detto ancora la presidente del Consiglio, annunciando l'adesione dell'Italia all'Indo-Pacific Ocean Initiative.

Per poi proseguire: "Chiaramente questo ci ha portato anche a parlare dei grandi shock che i nostri Paesi affrontano, dalla crisi pandemica alla guerra in Ucraina. L'India alla presidenza del G20 può rappresentare con grande forza gli interessi dei Paesi del Sud globale, noi daremo pieno sostegno". Meloni ha quindi ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina e ha auspicato che l'India, assumendo appunto la presidenza del G20, possa avere un ruolo importante nel tentativo di instaurare dei negoziati di pace: "Modi conosce la posizione italiana di pieno sostegno all'Ucraina. Condividiamo l'auspicio che l'India, in qualità di presidente del G20, possa avere un ruolo per facilitare un percorso verso la cessazione delle ostilità e una pace giusta. Il primo ministro sa che può contare sull'Italia. C'è un grande lavoro che possiamo fare insieme"

Da parte sua, Modi ha detto che l'India è "prontissima" a dare il suo contributo al processo diplomatico. "Tutti i Paesi sono stati colpiti dalla crisi legata alla pandemia e dal conflitto ucraino. I Paesi in via di sviluppo sono stati particolarmente colpiti. Abbiamo espresso preoccupazione per questo. Abbiamo sottolineato l'esigenza di sforzi collettivi per risolvere questi problemi. Fin dall'inizio del conflitto l'India ha detto molto chiaramente che questa questione può essere risolta solo attraverso il dialogo e la diplomazia e l'India è prontissima a contribuire a qualsiasi processo in questo senso".