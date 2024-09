video suggerito

Meloni incontra Zelensky, il presidente ucraino: “Grazie per il sostegno a una pace giusta” L’incontro a Cernobbio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky: “Abbiamo apprezzato la decisione dell’Italia di ospitare la prossima Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina nel 2025”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi un incontro bilaterale con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Meloni e Zelensky hanno parlato degli sviluppi della guerra e delle più immediate necessità dell’Ucraina in vista dell’inverno a fronte dei continui attacchi russi.

Meloni ha quindi ribadito la centralità del sostegno all’Ucraina nell’agenda della Presidenza italiana del G7 e il continuo impegno a favore della legittima difesa dell’Ucraina e di una pace giusta e duratura. "Ringrazio Georgia Meloni e il popolo italiano per il loro sostegno e il lavoro congiunto per ripristinare una pace giusta", ha scritto Zelensky dopo l’incontro, sottolineando appunto che £il ripristino e la ricostruzione dell'Ucraina, compreso il suo sistema energetico, è stato uno dei temi discussi durante l’incontro".

"Abbiamo apprezzato la decisione dell'Italia di ospitare la prossima Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina nel 2025″, si legge nel messaggio del leader di Kiev. E ancora, continua Zelensky: "Abbiamo anche discusso dell'attuazione della Formula di Pace. L'Italia è attivamente coinvolta nell'attuazione di ogni punto. Ringrazio Georgia Meloni e il popolo italiano per il loro sostegno e il lavoro congiunto per ripristinare una pace giusta".

"Siamo più vicini alla fine della guerra", ha detto ancora Zelensky in un’intervista trasmessa in diretta su Rai 1 nell’ambito del Forum Ambrosetti. Per raggiungere l’obiettivo però il presidente ucraino ha sottolineato l’importanza che sia la Russia a muovere i primi passi. "Non possiamo accettare ultimatum sulla cessione del 30% del nostro territorio e del nostro popolo e perdonare i massacri", ha detto aggiungendo che Mosca dovrebbe cessare i bombardamenti "e far vedere al mondo che vuole terminare la guerra, indipendentemente da come vede questa fine".