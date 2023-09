Meloni contestata all’arrivo a Lampedusa con Von der Leyen: “Stiamo facendo il possibile” All’arrivo a Lampedusa con la presidente della Commissione europea, Meloni è stata contestata da un gruppo di abitanti dell’isola: “Stiamo facendo il possibile”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Prima una piccola contestazione, poi la visita è partita come da programma. Anche perché i tempi, per Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen, sono serratissimi. Le presidenti del Consiglio italiano e della Commissione europea sono arrivate a Lampedusa per visitare l'isola sotto forte pressione per via dei flussi migratori. Ma appena lasciato l'aeroporto, Meloni è stata contestata da alcune decine di cittadini di Lampedusa, che si sono frapposti al convoglio di automobili in cui viaggiano le due leader politiche. I manifestanti hanno preteso di parlare con la premier, dicendo che altrimenti non avrebbero sgomberato la carreggiata impedendo la visita.

Meloni ha accettato il confronto, scendendo dall'automobile insieme a Von der Leyen e al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Stiamo facendo il possibile", ha detto la presidente del Consiglio ai contestatori. E ha sottolineato: "Come sempre io ci metto la faccia". Poi, dopo qualche momento di tensione e il colloquio, i cittadini hanno ringraziato le autorità e sgomberato la strada, lasciando che la visita proseguisse. Meloni e Von der Leyen sono andate all'hotspot che ospita i migranti a contrada Imbriacola, dove si sono trattenute una decina di minuti. Poi si sono spostate al molo di Favaloro, dove approdano ogni giorno i barconi che trasportano i migranti. Insieme a loro, oltre al titolare del Viminale, c'è anche la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson.

Al molo Favaloro, Meloni e Von der Leyen hanno guardato a lungo le decine di barchini ormeggiate nel "cimitero" dei natanti, una distesa di legno e alluminio. Sono le imbarcazioni su cui sono arrivati nelle ultime settimane migliaia di migranti. E qui un pescatore si è rivolto alla presidente del Consiglio, chiedendole di aiutare gli operatori del settore in difficoltà per via dei flussi migratori. "Ci ha detto che ci farà lavorare", ha spiegato il pescatore alla fine del breve colloquio.