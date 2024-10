video suggerito

Meloni cambia idea sulle accise sul gasolio: voleva abolirle, ora le aumenta Il governo starebbe valutando di alzare le accise sul gasolio portandole allo stesso livello di quelle della benzina, più alte. Eppure, nel 2019, Giorgia Meloni interveniva così sulla questione: "Pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite".

A cura di Giulia Casula

Il governo Meloni starebbe valutando di alzare le accise sul gasolio portandole allo stesso livello di quelle della benzina, al momento più alte. È quanto emerge dal Piano strutturale di bilancio, il documento che l'Italia dovrà presentare alla Commissione europea per chiarire il suo programma di rientro del debito per i prossimi sette anni.

Tra gli obiettivi illustrati in materia di riforma dell'amministrazione fiscale, il Psb cita il riordino delle spese fiscali, la cosiddetta tax expenditures, in "determinati ambiti di tassazione", come "l’allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica".

Nel testo, dunque, non si fa esplicito riferimento all'innalzamento delle accise sul gasolio, ma si parla appunto di "allineamento". Al momento tuttavia, è difficile immaginare che questo riordino possa consistere in un abbassamento delle accise sulla benzina, pari a circa 73 centesimi al litro, per portarle al livello di quelle sul diesel, cioè 62 centesimi al litro.

Piuttosto, l'ipotesi in vista della prossima manovra sarebbe quella di aumentare l'imposta fissa sul gasolio inclusa nel prezzo del carburante che si paga quando si fa rifornimento. L'intenzione dichiarata nel Psb è quella di ricavare una "leva strategica per conseguire simultaneamente gli obiettivi di incremento dell'efficienza del sistema fiscale italiano e sostegno al pieno raggiungimento della strategia di transazione energetica e ambientale a livello europeo e nazionale".

Per ora nessuna conferma è arrivata da Palazzo Chigi. Quel che è certo però, è che una misura del genere avrebbe importanti ricadute, su più fronti. Le associazioni dei consumatori come Assoutenti, hanno già calcolato l'impatto di un eventuale aumento che si aggirerebbe attorno ai 3 miliardi.

"Si rischia una stangata da 3,1 miliardi sugli automobilisti", ha spiegato Assoutenti. "Solo nel 2023 gli italiani hanno pagato un totale di 38 miliardi di euro a causa della tassazione (Iva e accise) che grava sui carburanti venduti in Italia". Un ritocco a rialzo insomma, avrebbe delle ricadute anzitutto sui possessori di auto a gasolio, che al momento di fare rifornimento si troverebbero a dover pagare un prezzo più alto rispetto al passato, ma in generale su tutti i consumatori. Questo tipo di carburante infatti, viene utilizzato soprattutto dai mezzi di autotrasporto e di conseguenza, i rincari finirebbero per pesare sui costi di trasporto e sul prezzo finale dei beni di consumo.

Per il governo però, la posta in gioco è più alta. Allineare le accise sul gasolio a quelle sulla benzina significherebbe nei fatti, sconfessare la posizione di Meloni stessa, che nel 2019, prima di salire a Palazzo Chigi interveniva così sulla questione: "Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite. Su cinquanta euro, quindici vanno alla benzina e al benzinaio, mentre trentacinque vanno allo Stato tra Iva e le famose accise sulla benzina".

Successivamente, nel 2023, la leader di Fratelli d'Italia aveva fatto un passo indietro riconoscendo che "sarebbe ottima cosa tagliare le accise sulla benzina", ma che allo stesso tempo "si fanno i conti con la realtà". Subito dopo Meloni era tornata a dirsi convinta "che prima o poi riusciremo a fare un taglio strutturale delle accise". È chiaro dunque che ora, un cambio di idea (che peraltro svantaggerebbe i consumatori) potrebbe costare caro in termini di credibilità per la premier.