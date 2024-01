Matteo Salvini sugli scontri a Vicenza: “Dei centri sociali penso il peggio possibile” Anche Matteo Salvini ha commentato quando accaduto a Vicenza, dove dei manifestanti che protestavano contro la presenza di Israele alla fiera dell’oro nella città si sono scontrati violentemente con la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

"Dei centri sociali penso il peggio possibile e uno che aggredisce un poliziotto è un deficiente a prescindere. Ha fatto bene la polizia a intervenire". È il commento di Matteo Salvini su quanto accaduto a Vicenza, dove la polizia ha caricato un corteo che protestava contro la presenza di un padiglione di Israele alla fiera dell’oro nella città.

Alla manifestazione hanno partecipato circa 500 persone, che a un certo punto hanno deviato il percorso e nei pressi della fiera "Vicenza d'Oro" si sono scontrate con i poliziotti in tenuta antisommossa. Al corteo i manifestanti hanno esposto cartelli sui cui si leggeva "Stop gobal war" e "Free Palestine".

Alcuni manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone per entrare all'interno della fiera e a quel punto gli agenti hanno caricato il corteo: i manifestanti hanno lanciato petardi e fumogeni, gli agenti hanno risposto con gli idranti. Alcuni poliziotti sono rimasti feriti, quattro in particolare sarebbero stati colpiti da una bomba a carta.

Non è ancora chiaro se anche tra i manifestanti si siano registrati dei feriti. Alcuni attivisti – frequentatori di alcuni centri sociali della zona, secondo quanto riportano alcuni media locali – sono stati fermati e identificati. La Digos sarebbe al lavoro su filmati e immagini scattate durante la manifestazione per identificare chi si è reso responsabile di violenza.

Valter Mazzetti, segretario generale della Federazione sindacale di Polizia, ha commentato: "Una manifestazione di assoluta violenza, con tanto di artifizi modificati e contenenti schegge metalliche, che dimostrano una chiara volontà di fare più male possibile e come in questo come in tanti altri casi ci si trovi di fronte a veri criminali organizzati". In tal caso, se confermata l'ipotesi delle schegge metalliche, la posizione di chi ha lanciato le bombe a carta si farebbe più critica.

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato l'accaduto: "Trovo grave e ingiustificabile quanto avvenuto a Vicenza dove dei manifestanti dei centri sociali hanno deviato il percorso del loro corteo per protestare contro la presenza di alcuni operatori di Israele alla Fiera VicenzaOro venendo a contatto con le Forze dell'ordine. La condanna per questi atti di violenza e antisemitismo deve essere netta e unanime. Nessuna tolleranza è ammissibile. A Israele e agli agenti di polizia rimasti feriti giunga la vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica".