Scontri a Vicenza, la polizia carica corteo contro Israele alla Fiera dell'oro: ci sono feriti lievi Ci sono state cariche e manganellate contro un corteo che protestava la presenza, alla fiera dell'oro di Vicenza, di un padiglione di Israele. Circa 500 i manifestanti. Risulta che ci siano quattro agenti di polizia contusi.

A cura di Luca Pons

Si sono verificati scontri e tensioni con la polizia a Vicenza, nell'ambito di un corteo organizzato dal centro sociale Bocciodromo contro la presenza di un padiglione di Israele alla fiera VicenzaOro. "Quest’anno la fiera assume una valenza politica fondamentale per la presenza di un padiglione israeliano dedicato ai diamanti, settore in cui Israele è tra i leader mondiali. Una presenza inaccettabile, che va attaccata con decisione e radicalità. Per questo come Centri Sociali del Nordest abbiamo lanciato un appuntamento che ha un obiettivo chiaro: muoversi in corteo verso la Fiera e bloccare il padiglione", si legge nella presentazione dell'evento sui social. Nel corteo erano presenti striscioni con slogan come "Blocchiamo Israele", "Stop bombing Gaza" e "Free Palestine".

La manifestazione era partita poco prima delle ore 11.20, ed erano presenti circa 500 manifestanti. Tuttavia, secondo quanto riportato da Ansa, il corteo avrebbe deviato rispetto al percorso stabilito, per avvicinarsi al quartiere della fiera. Sarebbe avvenuto poco prima di mezzogiorno. I manifestanti avrebbero cercato di sfondare il cordone di agenti per entrare nell'area della fiera, e ci sarebbe stato quindi un contatto con gli agenti in tenuta antisommossa.

La polizia ha caricato il corteo, utilizzando anche manganellate e lacrimogeni per spingerlo indietroi. I manifestanti hanno lanciato fumogeni e petardi. Gli agenti hanno quindi risposto con l'utilizzo di idranti, e ha effettuato diversi fermi – sarebbero almeno cinque – tra gli attivisti. A quanto risulta, sarebbero sei gli agenti di polizia rimasti contusi, tutti in modo lieve. Non ci sono informazioni precise al momento sulle condizioni di salute dei manifestanti.

Immagine del corteo durante la carica della polizia

"Non esiste giustificazione alcuna per le scene che abbiamo visto questa mattina", ha commentato il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. "Il diritto di manifestare è sacro e tutelato dalla Costituzione, ma chi scende in piazza con i bastoni e il viso coperto va contro l'eredità dei padri costituenti che hanno voluto scrivere quell'articolo dopo gli anni più bui della storia del nostro Paese".

"Non fa torto solamente a quelle righe della nostra Carta, ma fa anche male alla causa che dice di sostenere: è una contraddizione in termini chiedere la pace e il cessate il fuoco manifestando con violenza", ha aggiunto il sindaco. "Ottenendo tra l'altro l'effetto di allontanare ancora di più l'attenzione dal merito su quanto sta accadendo in Israele e in Palestina. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e quella della città agli agenti della Polizia di Stato rimasti feriti e contusi negli scontri di questa mattina, ed esprimere il mio ringraziamento alla prefettura, alla questura e alle forze dell'ordine per il lavoro di queste ore".