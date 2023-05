Maternità surrogata punita come reato universale, adottato il testo base in commissione Giustizia Adottato il testo base della proposta di legge contro la maternità surrogata, presentata da Fratelli d’Italia, in commissione Giustizia. Ecco cosa prevede.

A cura di Annalisa Girardi

In commissione Giustizia è stato adottato il testo base della proposta di legge contro la maternità surrogata. La prima firma è quella dell'esponente di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi, e prevede che la pratica della gestazione per altri (Gpa) venga considerata un reato anche se cercata all'estero. Al momento, infatti, è illegale solamente se commessa all'interno dei confini nazionali, ma questo non impedisce alle persone di ricorrervi all'estero e poi tornare in Italia con il figlio avuto tramite surrogata.

Nella sua relazione Varchi ricorda che la legge 40 del 2004 prevede che "chiunque in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro". Ma, sottolinea ancora l'esponente di Fratelli d'Italia, tale divieto vige solo in Italia, mentre in altri Paesi "sia europei e soprattutto extraeuropei come India e Stati Uniti, tali pratiche sono legali".

Questa ragione, prosegue la deputata, "ha dato luogo e sta dando luogo in questi anni alla diffusione del cosiddetto turismo procreativo, cioè di quel fenomeno per cui coppie italiane che non possono avere figli si avvalgono della tecnica della surrogazione di Maternità in un Paese estero in cui la stessa è consentita".

Proprio per evitare tutto ciò, continua Varchi, il testo base adottato in commissione prevede che il divieto che vige in Italia venga applicato anche all'estero. Si interviene quindi aggiungendo alla legge 40, nello specifico all'articolo 12, la frase per cui "le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero".

"Prosegue l'iter parlamentare della proposta di legge sulla maternità surrogata, per rendere l'abominevole pratica dell'utero in affitto reato universale. Oggi, la commissione Giustizia della Camera ha adotto come testo base la nostra proposta di legge presentata dalla collega Carolina Varchi. Un bel regalo in vista della festa della mamma", commenta Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d'Italia e cofirmataria della pdl sulla maternità surrogata.