Dove sarà obbligatoria la mascherina in ospedali e rsa, l’ordinanza del ministro Schillaci I tecnici del ministero della Salute stanno lavorando a una nuova ordinanza per allentare l’obbligo delle mascherine in ospedale, si va verso un uso selettivo a seconda degli ambienti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Meno mascherine, anche negli ospedali. I tecnici stanno lavorando a una nuova ordinanza, che verrà firmata a stretto giro dal ministro della Salute Schillaci, per rivedere le ultime regole rimaste in vigore dalla pandemia di Covid. L'emergenza è ormai considerata rientrata, anche se si attendono nuovi passi ufficiali da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nel frattempo si è sostanzialmente tornati alla vita pre-pandemica, tranne che in alcuni specifici luoghi. Il 30 aprile scadrà l'ultimo obbligo di indossare le mascherine negli ospedali, e si va verso una nuova ordinanza selettiva.

Secondo quanto ricostruito dall'Adnkronos, infatti, il ministero vuole ridurre le zone delle strutture sanitarie in cui è obbligatorio l'utilizzo della mascherina. L'idea è lasciare una raccomandazione di indossarla nei luoghi dove viene cancellato l'obbligo, se sono presenti persone fragili come anziani e immunodepressi. In ogni caso la decisione finale dovrebbe spettare ai direttori sanitari e ai singoli medici negli studi e sale d'attesa.

Al bar, nelle mense e nelle sale di stazionamento degli ospedali l'obbligo sarà eliminato a partire dal 30 aprile, quando scadrà l'ordinanza in vigore. In pronto soccorso, invece, l'obbligo rimarrà in vigore per chi accede con sintomi respiratori tipici dell'infezione da Covid. Discorso diverso per le residenze sanitarie assistenziali, che soprattutto nella prima fase della pandemia hanno segnato drammaticamente il numero di vittime: nelle rsa e nelle strutture di lungodegenza e riabilitazione, la mascherina resterà obbligatoria anche dopo il 30 aprile, sia per il personale sanitario che per i parenti che fanno visita agli ospiti.

La linea del governo sarebbe, appunto, quella di continuare a tutelare i più fragili, riportando in maniera (quasi) definitiva la gestione degli ospedali a quella prepandemica. I tecnici sono ancora al lavoro e la versione definitiva del testo arriverà nelle prossime ore, visto che le regole in vigore scadono domenica. In tarda mattinata, rispondendo all'Ansa, il ministro della Salute ha sostanzialmente confermato le novità dicendo che l'obbligo di mascherina resterà nelle rsa, nei reparti ospedalieri di malattie infettive e nei pronto soccorso. L'ordinanza – dice Schillaci – verrà firmata oggi stesso.