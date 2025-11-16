Manovra, Fdi vuole limitare gli scioperi dei trasporti: cosa dice il testo dell’emendamento

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Manovra 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel puzzle che compone la legge di Bilancio 2026 potrebbe essere aggiunta una misura che limita fortemente il diritto di sciopero. Un emendamento Fdi alla manovra prevede infatti che i lavoratori dei trasporti dichiarino "preventivamente" la propria intenzione di aderire a uno sciopero del loro settore, entro sette giorni dalla data prevista per l'astensione dal lavoro. La norma è destinata a far discutere, soprattutto alla luce della proclamazione dello sciopero generale del 12 dicembre contro la manovra, annunciato dalla Cgil, che il governo ha criticato ancora una volta per la scelta del venerdì: sarebbe solo un espediente, secondo Meloni, per avere il weekend lungo.

Secondo l'emendamento Fdi, l'annuncio dell'adesione allo sciopero "deve pervenire in forma scritta alle amministrazioni e alle imprese erogatrici dei servizi entro sette giorni dalla data prevista".

Cosa dice l'emendamento Fdi alla manovra sugli scioperi

In pratica i lavoratori del settore dei trasporti dovranno dichiarare preventivamente la propria intenzione di aderire ad uno sciopero. La comunicazione di adesione "è irrevocabile e deve pervenire in forma scritta alle amministrazioni e alle imprese erogatrici dei servizi entro sette giorni dalla data prevista per l'astensione dal lavoro", si legge nel testo dell'emendamento, a firma di Matteo Gelmetti, depositato in Commissione bilancio del Senato. L'emendamento prevede che "le amministrazioni e le imprese devono tener conto delle adesioni preventive nella individuazione dei nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili, ricorrendo, ove possibile, prioritariamente al personale che non ha manifestato l'intenzione di aderire allo sciopero".

Il testo dice inoltre che "Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, oltre a garantire le prestazioni indispensabili, sono tenute ad assicurare gli ulteriori livelli di servizio erogabili attraverso l’impiego dei lavoratori che non hanno comunicato l’adesione allo sciopero".

"Le suddette amministrazioni e imprese sono esonerate dall’applicazione delle disposizioni degli accordi o delle regolamentazioni provvisorie concernenti le prestazioni indispensabili, nonché dall’obbligo di rendere la comunicazione agli utenti di cui al comma 6 del presente articolo, se il numero delle adesioni consente l’erogazione dei servizi nella misura ordinaria".

Le polemiche sull'emendamento Fdi sugli scioperi

L'emendamento Fdi è "inaccettabile" per i sindacati: "Esprimiamo ferma contrarietà all'emendamento proposto in manovra da FdI che impone ai lavoratori di comunicare con sette giorni di anticipo, in forma scritta e irrevocabile, la propria adesione a uno sciopero. Una misura che snatura il diritto stesso di sciopero garantito dalla nostra Costituzione, crea di fatto liste di scioperanti e apre la strada a discutibili pressioni e potenziali discriminazioni inasprendo le relazioni industriali", hanno commentato Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

"Il sindacato ha avuto da sempre un approccio molto responsabile nei confronti del ricorso allo sciopero.La legge 146/90, unitamente alle innumerevoli regole di settore, già assicura pienamente il rispetto del diritto alla mobilità attraverso la garanzia dei ‘servizi minimi'. Questo nuovo obbligo è quindi inutile quanto pericoloso", hanno aggiunto.

Pd: "Fdi ritiri l'emendamento"

Critico anche il Pd: "L'emendamento di Fratelli d'Italia che obbliga i lavoratori dei trasporti a dichiarare con sette giorni di anticipo, per iscritto e in modo irrevocabile, la propria adesione a uno sciopero è semplicemente inaccettabile. Siamo di fronte a una compressione ingiustificata di un diritto costituzionale già ampiamente regolato da norme stringenti su preavvisi, fasce garantite e servizi minimi", ha detto Antonio Misiani, responsabile infrastrutture nella segreteria nazionale del Pd.

"Questa proposta – ha sottolineato – non solo indebolisce l'efficacia dello sciopero, ma apre la strada a possibili pressioni e discriminazioni tramite vere e proprie liste nere di scioperanti. È una forzatura che peggiora il clima nelle relazioni industriali e allontana la possibilità di affrontare seriamente i problemi del settore. La maggioranza mostra ancora una volta fastidio verso ogni forma di protesta, preferendo misure repressive anziché intervenire sulle cause dei conflitti: il mancato rinnovo dei contratti, le carenze di personale, le inefficienze croniche e le condizioni di lavoro sempre più dure. In Senato il Partito Democratico si opporrà con la massima determinazione all'iniziativa di FDI: limitare ulteriormente un diritto costituzionale non migliorerà la mobilità né la qualità dei servizi. La maggioranza ritiri subito questo emendamento".