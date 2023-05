Maltempo Emilia Romagna, Bonaccini: “Mai caduta così tanta acqua in 48 ore, 500 persone evacuate” “Si pensa che tanta acqua così, tutta caduta in 48 ore e in maniera ininterrotta, non venisse giù da oltre un secolo”: lo ha detto il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, parlando dell’emergenza maltempo.

A cura di Annalisa Girardi

"Siamo al lavoro per cercare di affrontare una situazione che non ha precedenti storici, dal punto di vista dell'acqua caduta in questi giorni. Si pensa che tanta acqua così, tutta caduta in 48 ore e in maniera ininterrotta, non venisse giù da oltre un secolo. Non abbiamo contezza di confronti storici": lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna travolta in queste ore dal maltempo, facendo il puto della situazione in conferenza stampa.

L'emergenza, al momento, non è rientrata. Bonaccini ha proseguito, sottolineando come il maltempo "stia mettendo in grande difficoltà" il territorio, "con ben 13 fiumi interessati". I danni, non nasconde il governatore, "saranno ingenti". Al momento si registrano due vittime: una persona ha perso la vita in seguito al crollo di un'abitazione a Fontanelice, causato da una frana, mentre un'altra è stata travolta dall'acqua a Castel Bolognese.

Bonaccini ha inoltre sottolineato che quanto stia accadendo sia una conseguenza del cambiamento climatico. "È un'emergenza vera e propria quella del cambiamento climatico, stanno succedendo troppi fenomeni che non conoscevamo fino a pochi anni fa", ha detto, affermando che serva uno "sforzo gigantesco" per la transizione ecologica: "Qui incidono anche altri parametri di eccezionalità. Abbiamo avuto contemporaneamente 13 fiumi, in gran parte affluenti del Reno, in allerta rossa con il superamento di soglia 3, in alcuni casi anche oltre i due metri. È una situazione che non ha precedenti in Emilia-Romagna", ha proseguito.

Al momento, a causa dell'emergenza maltempo, sono state evacuate 500 persone. Bonaccini ha fatto sapere di essere in costante contatto con la Protezione civile e di aver anche sentito in queste ore il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ho ricevuto una telefonata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si è informato sulla situazione, mi ha chiesto di esprimere vicinanza alle popolazioni, per loro tramite ai sindaci dei comuni colpiti e ringraziare i volontari e la protezione civile", ha concluso Bonaccini.

Il governatore ha anche ricevuto la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.