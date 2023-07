Luigi Di Maio omaggiato dall’Ucraina: riceve il premio “Yaroslav il Saggio” su proposta di Zelensky “Questa mattina, su proposta e firma del presidente d’Ucraina Volodymyr Zelensky, l’ambasciatore d’Ucraina a Roma Yaroslav Melnyk mi ha conferito l’onorificenza dell’Ordine del Principe Yarolaslav il Saggio”: lo ha annunciato Luigi Di Maio.

A cura di Annalisa Girardi

Luigi Di Maio ha ricevuto l'onorificenza dell'Ordine del Principe Yaroslav il Saggio, un premio che l'Ucraina riconosce a chi si è distinto in favore del suo popolo. La proposta per l'ex ministro degli Esteri italiano, attualmente inviato speciale dell'Unione europea nel Golfo persico, è arrivata da Volodymyr Zelensky in persona. "Un riconoscimento prestigioso per i significativi meriti personali nel rafforzamento della cooperazione interstatale, sostegno alla sovranità statale e integrità territoriale d'Ucraina e promozione dello Stato Ucraino nel mondo", si legge in una nota di Kiev.

Prima di Di Maio, anche Mario Draghi aveva ricevuto l'onorificenza, così come la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Oggi a conferire il riconoscimento a Di Maio c'era l'ambasciatore Yaroslav Melnyk, con una cerimonia presso l'ambasciata ucraina a Roma.

"Questa mattina, su proposta e firma del presidente d'Ucraina Volodymyr Zelensky, l'ambasciatore d'Ucraina a Roma Yaroslav Melnyk mi ha conferito l'onorificenza dell'Ordine del Principe Yarolaslav il Saggio. Dedico questo prestigioso riconoscimento al popolo ucraino che si batte ogni giorno per difendere il proprio Paese dall'aggressore. Slava Ukraini!", ha scritto sui social Di Maio, condividendo una foto che lo ritrae insieme all'ambasciatore.

Di Maio ricopriva la carica di ministro degli Esteri quando nel febbraio 2022 è scoppiata la guerra con l'invasione russa dell'Ucraina. A maggio dello scorso anno aveva anche presentato un piano di pace al per facilitare un negoziato tra Roma e Kiev. In quel momento l'Italia ricopriva anche la presidente del Consiglio d'Europa (da non confondere con il Consiglio europeo): "La presidenza italiana è stata segnata dalla drammatica aggressione russa all’Ucraina, un attacco ai nostri principi e valori, gravido di ripercussioni umanitarie, di sicurezza ed economiche. Si è trattato di un esercizio complesso che ha richiesto la gestione della sospensione prima e poi dell’esclusione della Federazione russa dal Consiglio d’Europa. In questo percorso istituzionale e politico senza precedenti siamo stati guidati dalla consapevolezza della sfida e dal vostro sostegno nell’interesse condiviso a muoversi uniti su una scelta di grande importanza strategica in difesa della credibilità dell’organizzazione e dei suoi principi e valori", aveva commentato in quell'occasione.