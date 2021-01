L'Italia inizia il 2021 in zona rossa. A Capodanno sono infatti ancora in vigore le restrittive norme anti-contagio imposte dal governo durante le vacanze natalizie per scongiurare una terza ondata di contagi a gennaio. Il Paese resterà in zona rossa fino al prossimo 6 gennaio, con la sola esclusione del 4 gennaio, giornata in cui sarà in zona arancione. Vediamo quindi quali solo le regole da seguire in questi giorni, tra restrizioni agli spostamenti dei cittadini e chiusure delle attività.

Le regole per gli spostamenti in zona rossa

In zona rossa non è permesso uscire dalla propria abitazione se non per ragioni di lavoro, salute o urgenza. Anche a Capodanno ci si potrà quindi spostare solo per questi motivi, comprovati tramite il modulo di autocertificazione. Con il decreto di Natale, tuttavia, il governo ha previsto un'ulteriore deroga ai divieti di spostamento: sarà concesso muoversi, infatti, anche per andare a fare visita ad amici o parenti. Sono però previsti dei limiti: si può uscire per spostarsi verso un'abitazione privata una sola volta al giorno e in un massimo di due persone. Inoltre si dovrà sempre rispettare il coprifuoco che, sempre con il decreto Natale, cambia proprio nel giorno di Capodanno. Invece che terminare alle 5 del mattino, infatti, il 1° gennaio il coprifuoco viene allungato fino alle 7.

Le attività chiuse a Capodanno

A Capodanno rimangono chiusi al pubblico bar e ristoranti. Potranno lavorare solo con i servizi di asporto e consegna a domicilio. Chiuse anche le attività commerciali: possono rimanere aperte solo quelle essenziali come supermercati, negozi di alimentari, edicole, tabacchi e farmacie.

I controlli nella notte di Capodanno

La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ieri aveva annunciato maggiori controlli delle forze dell'ordine per il giorno di Capodanno. "I controlli verranno fatti non soltanto sulle strade, dove già abbiamo operato in questi giorni di zona rossa, ma anche online", ha detto a Radio Capital. E ancora: "Questa volta, per le feste, sappiamo che, tramite richiami sui social, qualcuno sta cercando di individuare delle strutture dove riunirsi".