L’ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli è stato arrestato per bancarotta fraudolenta L’ex parlamentare di Forza Italia, Giancarlo Pittelli, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalle forze dell’ordine con l’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Nuovi guai per Giancarlo Pittelli, che da quando ha interrotto la sua carriera da parlamentare – sempre nelle fila del centrodestra – ha cominciato un lungo percorso caratterizzato dai problemi con la giustizia. L'avvocato è stato arrestato e posto ai domiciliari dai finanzieri del comando provinciale di Catanzaro, con l'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in esecuzione di un'ordinanza del Gip. Pittelli è già stato coinvolto in altre inchieste sulla criminalità organizzata in passato ed è stato condannato la scorsa settimana a 11 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nel processo Rinascia Scott.

Ora Pittelli è indagato anche perché amministratore di fatto di una società già in liquidazione poi dichiarata fallita. Il Gip ha anche disposto il sequestro preventivo di un terreno edificabile a Stalettì e di circa un milione e mezzo di euro. I fatti risalirebbero al 2021 e 2022, quando Pittelli – secondo gli inquirenti – avrebbe distratto l'unico bene della società di cui era amministratore di fatto, il terreno, che, contestualmente all'avvio della liquidazione, veniva ceduto a un'altra società che secondo la Procura era stata appositamente costituita e anch'essa riconducibile all'indagato.

I pm sostengono anche che ci siano gravi indizi su un altro episodio di bancarotta fraudolenta: ci sarebbe stato un credito di oltre 800mila euro vantato dalla società fallita – riconducibile a Pittelli – nei confronti di un'ulteriore società, anche quest'ultima poi dichiarata fallita, pur in presenza di un debito, verso la Regione Calabria, di oltre un milione di euro derivante dall'anticipo di un contributo pubblico ottenuto nel 2005 per la realizzazione sul terreno sequestrato di un complesso alberghiero, finanziamento poi oggetto di rinuncia e mai restituito.