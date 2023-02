L’ex ministro Giovanardi ha fatto causa a Sanremo per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical Carlo Giovanardi, insieme all’associazione Pro Vita, ha presentato un esposto alla Procura di Sanremo per “atti osceni in luogo pubblico” dopo il bacio e il “rapporto sessuale mimato” da Fedez e Rosa Chemical durante l’ultima serata del Festival.

Non si placano le polemiche sul Festival di Sanremo e sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Da giorni la politica continua a discutere di quanto accaduto durante la kermesse musicale, che resta un successo assoluto dal punto di vista degli ascolti. Gli attacchi al Festival sono cominciati già prima dell'inizio della gara e sono continuati durante le varie serate. Nel governo, però, dopo la finale si è aperta una discussione sul futuro della dirigenza Rai, mentre la stessa è nel bel mezzo del caso Instagram. In tutto ciò a qualcuno non è proprio andato giù il bacio tra il rapper milanese e il cantante in gara.

"È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva". Ad annunciarlo è stato ieri l'ex ministro Carlo Giovanardi, insieme all'associazione Pro Vita & Famiglia, che ha lanciato una petizione sottoscritta da migliaia di cittadini.

Giovanardi è stato ministro nei governi Berlusconi, e in passato ha avuto anche la delega alla Famiglia. In Parlamento fino al 2018, lo si ricorda principalmente per una serie di battaglie di stampo ultracattolico, come quella contro le Unioni civili. Per non parlare delle dichiarazioni sull'omosessualità, sull'eutanasia o sulle morti violente di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi. Insomma, difficile pensare che l'ex ministro potesse accettare il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, ma è arrivato persino a chiedere alla Procura di indagare per atti osceni. Per Giovanardi si tratta di "un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un'ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale".