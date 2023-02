Le prossime elezioni amministrative si terranno il 14 e il 15 maggio 2023 Il primo turno delle elezioni comunali previste per il 2023 si terrà tra il 14 e il 15 maggio. Lo ha previsto il Cdm. Sono circa 800 i Comuni chiamati al voto in primavera.

A cura di Annalisa Girardi

C'è una data per le prossime elezioni amministrative. Il Consiglio dei ministri ha infatti stabilito che il primo turno delle comunali previste per il 2023 si terrà tra il 14 e il 15 maggio. Sono circa 800 i Comuni chiamati al voto in primavera. Quelli della Sicilia, però, come aveva previsto alcune settimane fa il governo regionale di Renato Schifani, saranno chiamati al voto tra il 28 e il 29 maggio.

Le elezioni amministrative di cinque anni fa si sono tenute a giugno, tra il 10 giugno (per il primo turno) e il 24 giugno (per il ballottaggio). Quest'anno, quindi, la data è stata anticipata. Nella primavera del 2023 si voterà inoltre anche per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, Molise e nella Provincia autonoma di Trento.

In Friuli Venezia Giulia le elezioni amministrative saranno accorpate a quelle regionali. Le urne, in questo caso, saranno aperte il 2 e il 3 aprile. I ballottaggi si terranno invece tra il 16 e il 17 aprile. Tra i capoluoghi provinciali che saranno interessati al voto nella primavera 2023 ci sono i comuni di Teramo, Udine, Latina, Imperia, Brescia, Sondrio, Ancona, Brindisi, Catania, Ragusa, Siracusa, Trapani, Massa, Pisa, Siena, Terni, Treviso e Vicenza.

Per quanto riguarda la legge elettorale alle amministrative, questa è diversa che si tratti di un Comune con più o meno di 15mila abitanti. La differenza riguarda la possibilità di voto disgiunto e il ballottaggio, che è previsto esclusivamente nei Comuni più grandi. In quelli minori, viene eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti e non è permessa la possibilità di voto disgiunto. Nei comuni con più di 15 mila abitanti è invece possibile votare per una lista non collegata al candidato sindaco prescelto.