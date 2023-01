Le mafie in Italia fatturano 40 miliardi l’anno, il dato (sottostimato) vale il 2% del Pil Secondo uno studio della Cgia di Mestre il fatturato di tutte le mafie in Italia si aggira intorno ai 40 miliardi di euro, il 2% del Pil italiano, ma potrebbe valerne decine di più.

A cura di Tommaso Coluzzi

Le mafie, in Italia, fatturano 40 miliardi l'anno. E il dato è anche sottostimato. È quanto emerge da uno studio del Cgia di Mestre, che chiama Mafia Spa tutte le associazioni criminali che operano nel nostro Paese – Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, Mafia nigeriana, organizzazioni criminali provenienti dall’Est Europa, eccetera – e che muovono un giro d'affari secondo solamente alle grandi compagnie energetiche: Gse, Eni ed Enel. La Cgia, tra l'altro, definisce "imbarazzante" come dal 2014 l'Unione europea, con un apposito provvedimento legislativo, consenta a tutti i Paesi membri di conteggiare nel Pil alcune attività economiche illegali. Si va dalla prostituzione al traffico di droga, passando per il contrabbando di sigarette. In totale in Italia il giro dell'illegalità vale il 2% del Pil.

Nel 2020 la ricchezza nazionale è aumentata di 17,4 miliardi di euro grazie a questi parametri, segnala la Cgia. Oltre a questi il Pil nazionale "assorbe" altri 157 miliardi di euro. Di questi, però, 79,7 sono "nascosti" dalla sottodichiarazione. Restano così fuori dai conteggi "ufficiali" 62,4 miliardi dal lavoro irregolare e 15,2 miliardi dalla voce "altro", dentro cui c'è di tutto.

In totale sono 174,4 i miliardi di euro complessivi che compongono la cosiddetta economia non osservata, che è interamente conteggiata nel Pil nazionale. Così, lo studio della Cgia di Mestre, conclude con una riflessione:

Ancorché non sia possibile quantificarne la dimensione, è evidente che anche una parte importante di questo stock (157 miliardi) sia riconducibile alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, a dimostrazione che i 40 miliardi di volume d’affari richiamati all’inizio di questo documento addebitati a Mafia Spa sono, purtroppo, sottostimati.

Insomma, tirando le somme la domanda viene spontanea: le mafie in Italia sono la prima azienda per fatturato? La risposta, forse, la sappiamo già.