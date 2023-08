L’Anpi contro Meloni: “Intollerabile dimenticare la matrice neofascista della strage di Bologna” L’Anpi attacca Giorgia Meloni per la sua “ambiguità” sulla strage di Bologna, di cui dimentica ancora una volta di definire la matrice neofascista: “È intollerabile”, dice il presidente Pagliarulo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nel comunicato diffuso da Giorgia Meloni in occasione del quarantatreesimo anniversario della strage di Bologna, non si parla della matrice neofascista. Non è certo una novità, anzi. Ma secondo l'Anpi, soprattutto ora che la leader di Fratelli d'Italia ricopre la carica di presidente del Consiglio, la sua ambiguità è diventata intollerabile. "È il giorno del commosso ricordo delle vittime della strage di Bologna – dice il presidente dell'Associazione nazionale partigiani italiani, Gianfranco Pagliarulo – La magistratura ha accertato le responsabilità dei neofascisti e l'intreccio di poteri occulti dietro quella strage".

"Eppure sono ancora in corso, in particolare da parte di dirigenti di Fratelli d'Italia, tentativi di negazionismo e più in generale manovre per riscrivere la storia del decennio delle stragi nere – aggiunge l'Anpi – Negli anni scorsi Giorgia Meloni ha più volte messo in discussione le verità accertate dalla magistratura. Oggi è presidente del Consiglio. La sua ambiguità non è più tollerabile".

Nella nota diffusa da Palazzo Chigi, che si unisce alle voci che stanno ricordando – a partire dal presidente Mattarella – le vittime della strage, non si fa riferimento alla matrice. Questo è il comunicato integrale di Meloni: