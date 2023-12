La Pubblica amministrazione assumerà i giovani con contratto di apprendistato Il ministro Zangrillo ha firmato il decreto attuativo per procedere al reclutamento dei giovani nella Pubblica amministrazione con il contratto di apprendistato: vediamo quali sono le regole e quando scattano le nuove assunzioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La Pubblica amministrazione potrà assumere giovani con il contratto di apprendistato. La novità, arrivata qualche giorno fa con la firma del ministro Zangrillo, è prevista da un decreto attuativo fortemente voluto dal governo Meloni, che ha visto coinvolto anche il ministero dell'Istruzione. "Un ulteriore strumento per rafforzare i nostri uffici, dotando gli enti centrali e territoriali delle competenze necessarie ad affrontare, anche in ottica di Pnrr, le sfide del presente e del futuro", ha commentato a caldo Zangrillo. Ma cosa prevede di preciso la riforma? Il ministro ha stabilito i criteri e le procedure per il reclutamento di giovani laureati nel settore pubblico.

Ad aprire la strada all'apprendistato saranno le convenzioni con le università per individuare gli studenti da assumere: fino al 31 dicembre 2026, con l'apprendistato le amministrazioni possono reclutare giovani laureati fino al 10% delle proprie capacità assunzionali, il 20% per Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane. Il che significa che, in ogni caso, non i contratti di apprendistato dovranno essere bilanciati con gli altri assunti.

Il contratto, della durata massima di 36 mesi, prevede l'inquadramento nell'area dei funzionari. Alla scadenza è prevista l'assunzione a tempo indeterminato per chi ha ricevuto, con tanto di relazione motivata, una valutazione positiva del servizio prestato.

Come si fa ad accedere ai contratti? Semplice: con un concorso. Non ci sono grosse differenze in questo caso, nella Pubblica amministrazione si continua a entrare dopo alcune prove. In questo caso ci sarà un primo test scritto a contenuto teorico-pratico e a seguire un orale. Il tutto avverrà su base territoriale. Ma attenzione: l'età massima per accedere è di 24 anni, e saranno valutati anche il voto di laurea, la regolarità del percorso di studi ed eventuali esperienze professionali pregresse.