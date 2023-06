La direzione nazionale del Pd oggi in diretta streaming: i temi e quando parla Elly Schlein Si tiene oggi, a partire dalle 15, la direzione nazionale del Partito Democratico: al centro dell’intervento di Schlein il nodo alleanze, la guerra in Ucraina e la manifestazione del M5s.

A cura di Annalisa Cangemi

La direzione nazionale del Partito Democratico si terrà oggi, 19 giugno, al Nazareno, a partire dalle 15. La riunione era stata inizialmente convocata per lo scorso lunedì, il 12 giugno, ma è stata rinviata in segno di rispetto per la morte di Silvio Berlusconi. Quindi era stata spostata a venerdì 16, ma aveva subito un nuovo slittamento per via della scomparsa di Flavia Franzoni, moglie di Prodi.

All'incontro, il primo dopo la sconfitta delle elezioni amministrative, prenderà parte anche la segretaria Elly Schlein. L'ordine del giorno è rimasto lo stesso delle precedenti convocazioni: dopo le comunicazioni della segretaria Schlein, si discuteranno i tempi e le regole dei congressi regionali e di federazione. Si parlerà anche di alleanze, soprattutto del campo progressista, in vista delle prossime elezioni europee di giugno 2024.

La direzione Pd in diretta streaming

È possibile seguire direzione, che si svolgerà in parte in presenza e in parte in collegamento, sul sito del Partito Democratico: la relazione della segretaria sarà trasmessa in streaming su Youtube.

Di cosa si parlerà alla direzione Pd di oggi

Uno dei temi caldi della direzione di oggi sarà la partecipazione della segretaria Elly Schlein alla manifestazione del M5s contro il decreto Lavoro del governo Meloni, che si è tenuta a Roma sabato 17 giugno. La presenza della leader dem ha generato tensioni nel partito, per via delle parole pronunciate dal palco dal Garante del Movimento Beppe Grillo, che ha spronato la folla, invitandola a creare le ‘brigate di cittadinanza': "Volete il leader?" aveva detto Grillo nel suo intervento. "Ma siate i leader di voi stessi. Fate le brigate di cittadinanza, mascheratevi coi passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti. Mettete a posto le aiuole, i marciapiedi e di nascosto scappate".

Oggi lo stesso Grillo ha chiarito in un video che le sue parole non erano un incitamento alla violenza, si trattava solo di una battuta innocua, che è stata poi strumentalizzata e ingrandita a dismisura dagli avversari politici: "Per favore, fermatevi. Era una boutade. Ma è possibile che prendiate tutto sul serio? Anche i giornali hanno esagerato un po'. Ma fermatevi! Mi sono arrivate delle notizie drammatiche, veramente".

Le critiche a Elly Schlein dagli esponenti Pd

Le dichiarazioni di Grillo hanno causato non pochi malumori tra le fila dem, al punto che l'ex assessore alla Sanità della giunta Zingaretti, Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra alle ultime elezioni nel Lazio, si è dimesso dall'Assemblea nazionale del partito.

Le critiche a Schlein non sono arrivate solo dall'interno. Diversi avversari politici hanno approfittato della situazione per chiedere alla segretaria di prendere le distanze da Grillo e dall'intervento anti-Nato di Moni Ovadia: "Il governo ha voluto farci credere che questa guerra è nata dall'uomo nero che voleva invadere. È una menzogna. La guerra nasce all'espansione della Nato", ha scandito dal palco.

"Elly Schlein in piazza con M5S non avrebbe dovuto metterci piede e se malauguratamente c'è finita, avrebbe dovuto immediatamente prendere le distanze da quelle affermazioni e chiedere al M5S di prendere le distanze da Grillo e Ovadia e dire che altrimenti con un partito così non si può prendere nemmeno un caffè. Ed invece il silenzio", ha scritto su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva.

"Per fortuna ci ha pensato Olga D'Antona, la moglie di Massimo D'Antona, il giurista specializzato in diritto del lavoro ucciso dalle brigate rosse, a dire la sua: ‘Cosa posso dire, siamo davvero al di là dell'immaginabile. Le parole di Grillo non possono essere equivocate, sono molto chiare. E sono chiaramente un richiamo all'eversione'. Chiara, limpida, parole di una donna che sa, sulla sua pelle, che con le parole non si scherza. Mai. Mi aspetto la stessa chiarezza da Elly Schlein dalla direzione del Pd che avrà inizio alle 15. Meglio tardi che mai".