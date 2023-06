La diretta streaming dei funerali di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano La diretta per seguire i funerali si Silvio Berlusconi, che si celebrano oggi alle ore 15 al Duomo.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte di Silvio Berlusconi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Inizieranno alle ore 15 le esequie per Silvio Berlusconi, scomparso lunedì all'età di 86 anni. I funerali di Stato, che si celebreranno nel Duomo di Milano, potranno essere seguiti in diretta televisiva sulle reti Rai, Mediaset, Sky e LA7. Diversamente da quanto comunicato in precedenza, il segnale verrà fornito dalla Rai e non da Mediaset: sarà comunque disponibile per tutti i canali che vorranno trasmettere la cerimonia in diretta.

I funerali si Stato potranno essere seguiti anche online.

All'interno del Duomo non saranno autorizzate altre telecamere che non quelle di Mediaset, ma le immagini verranno comunque messe a disposizione dal segnale del servizio pubblico. Rai 1 farà uno speciale dalle 14 alle 17, Rai News seguirà la cerimonia dalle 12 alle 18, rendendo disponibile anche la traduzione in lingua dei segni. In serata ci sarà uno speciale di Porta a Porta. La7 seguirà i funerali con uno speciale condotto da Enrico Mentana a partire dalle ore 15. Anche Sky Tg24 farà una diretta per seguire i funerali.

Tutte le principali emittenti in questi giorni hanno cambiato la programmazione in seguito alla notizia della morte di Berlusconi, cancellando diversi programmi. Dentro il Duomo di Milano sono attese circa 2mila persone, altre 10mila ne dovrebbe ospitare la piazza. Il feretro, scortato dalla polizia, partirà da Arcore e sfilerà fino al centro della città.

Oggi è stato proclamato anche il lutto nazionale, con le bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici. In piazza Duomo resteranno chiusi per l'intera giornata Palazzo Reale e il Museo del ‘900 di Milano, per motivi di ordine pubblico. Il perimetro della piazza è stato interamente transennato.