La commemorazione di Berlusconi, Camera osserva un minuto di silenzio, Fontana: “Protagonista assoluto”

Alla Camera la commemorazione di Silvio Berlusconi. Il presidente Fontana: "Imprenditore e comunicatore di straordinario talento, politico abile e carismatico, ha saputo anticipare le profonde trasformazioni che si stavano producendo nella società".

Alla Camera si è tenuta la commemorazione per Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno, all'ospedale San Raffaele, dove era stato ricoverato per problemi respiratori e cardiovascolari che si sono sommati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Martedì si era svolta già la commemorazione al Senato. In questo caso non è stata concessa la diretta tv: serviva il consenso di tutte le forze politiche, ma il M5s, a differenza di Avs, Pd e Azione-Iv, si è opposto.

Silvio Berlusconi "ha attraversato da protagonista assoluto fasi cruciali e complesse della vita del Paese, imprimendo un forte e indelebile segno nella storia economica, industriale e politica italiana, europea e internazionale", ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aprendo i lavori. "Imprenditore e comunicatore di straordinario talento, politico abile e carismatico, ha saputo anticipare le profonde trasformazioni che si stavano producendo nella società, riuscendo a intercettarne le nuove e mutate esigenze", ha aggiunto. "Strenuo difensore dei valori della libertà e della democrazia liberale, il suo impegno politico è stato sempre ispirato da coerenza ideale e da un'autentica umanità", ha ricordato Fontana

"Scompare una personalità di primo piano della nostra storia e una figura di riferimento per tutti i liberali". Dopo le parole introduttive di Lorenzo Fontana l'assemblea di Montecitorio ha osservato un minuto di silenzio, al quale è seguito un lungo applauso, durato 5 minuti.

La parola è passata poi al capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli. "Mai come oggi l'espressione ‘vuoto incolmabile' è appropriata, perché è un vuoto incolmabile quello lasciato dal presidente Berlusconi, vuoto per noi, per le aziende che ha creato, vuoto nella politica italiana e internazionale, di cui Berlusconi è stato per 30 anni indiscusso protagonista. Vuoto anche per i suoi avversari, perché per 30 anni la politica italiana si è plasmata a favore o in contrasto di Silvio Berlusconi. Ha cambiato la storia della nostra nazione. Tutto è cambiato quando il 27 marzo 1994 un imprenditore italiano annunciò la sua discesa in campo. Non tutti lo compresero allora, minimizzarono".

"Ai suoi familiari va il mio pensiero commosso, ai figli amatissimi, al fratello Paolo, a Marta". La compagna di Berlusconi non è presente in Aula. "Considero un privilegio – ha detto Barelli – che Marta Fascina faccia parte del gruppo che ho l'onore di guidare. Voglio porgere un rispettoso saluto a Gianni Letta, che è con noi in quest'Aula, che è stato al fianco del presidente Berlusconi per tanti anni".

Nel suo intervento il capogruppo Tommaso Foti (Fdi) ha polemizzato per la scelta che è stata fatta ieri durante la capigruppo di negare la diretta tv per l'evento: "Oggi questa Camera ha perso una occasione. Negare la diretta tv di questa commemorazione quando era stata concessa in Senato significa che sono passati tanti anni ma l'odio ad personam continua".

"Si può essere avversari ed anche nemici – ha aggiunto – ma quando uno vince in tutti i campi e non si arrende merita comunque di essere apprezzato per la sua volontà di combattente che ha dimostrato in tutta la sua vita".

Per Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, Berlusconi "per 30 anni è stato perseguitato dal punto di vista giudiziario e mediatico, ha dovuto passare 30 anni a difendersi da accuse infamanti – che ne hanno sicuramente condizionato anche lo stato di salute – e ha dovuto subire l'umiliazione della cacciata dal Senato della Repubblica: chiunque altro si sarebbe fermato ma lui ha continuato a lottare con tanta umiltà, fin quando è tornato in Senato dalla porta principale. Questo ci dice chi era Silvio Berlusconi e cosa ci ha insegnato: non mollare mai e andare avanti finché non trionfano la verità e la giustizia".

Il M5s è rimasto in silenzio durante la commemorazione

Se per tutti i gruppi intervengono i capigruppo, Foti, Molinari, Braga, Barelli, Carfagna, Lupi, Della Vedova, Zaratti, nessuno dei parlamentari pentastellati prende la parola.

"Il MoVimento 5 Stelle parteciperà in silenzio alla commemorazione di Silvio Berlusconi alla Camera e nessuno dei suoi Deputati prenderà la parola. La scelta, già assunta in Senato, è determinata dal doveroso rispetto per la famiglia di Berlusconi e per la sua comunità politica, ma anche dalla coerenza verso i valori e le battaglie del Movimento 5 Stelle", avevano anticipato i in una nota i deputati del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

"Nei giorni scorsi abbiamo già ribadito le grandi differenze tra la storia politica di Berlusconi e la nostra, così come la nostra forte contrarietà all'istituzione del lutto nazionale per la sua scomparsa e a una narrazione mediatica a reti unificate che ha volutamente rimosso le sue responsabilità politiche e culturali". Il presidente Giuseppe Conte è assente in Aula, perché si trova in Molise per impegni elettorali.