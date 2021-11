Italia Viva nega la Bestia renziana, ma sulla fondazione Open nessuno risponde Maria Elena Boschi nega che sia mai esistita una Bestia renziana per screditare gli avversari politici. “Queste domande dovrebbe farle a chi negli anni ne ha costruite di macchine del fango e di fake news. A cominciare dalla Lega, passando per il Movimento Cinque Stelle”, dice ai microfoni di Fanpage.it. Non risponde però alle nostre domande sulla fondazione Open. Silenzio anche da parte di Ettore Rosato e Roberto Giacchetti.

A cura di Annalisa Girardi

La Besti di Matteo Renzi non esiste. E la mail del giornalista Fabrizio Rondolino con la proposta di costruire una macchina di propaganda per colpire gli avversari politici non ha mai avuto seguito. È quello che ha detto ai microfoni di Fanpage.it la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi. "La Bestia renziana non esiste, c'è stata una mail di un giornalista che non ha avuto seguito", ha detto a margine di un evento di Renew Europe al Maxxi di Roma. Ad altre domande riguardo l'inchiesta sulla Fondazione Open, però, la deputata non risponde. Scena muta anche da parte dei suoi compagni di partito, Ettore Rosato e Roberto Giacchetti.

"Non è mai stato trovato un seguito a quella mail perché non c'è mai stato nei fatti. Queste domande dovrebbe farle a chi negli anni ne ha costruite di macchine del fango e di fake news. A cominciare dalla Lega, passando per il Movimento Cinque Stelle", ha affermato Boschi ai nostri microfoni. La capogruppo ricorda quindi come sia stata proprio Italia Viva ad avanzare una proposta di legge contro le fake news, che vede anche la firma di Boschi. Dopo il voto alla Camera, al momento la proposta è ferma al Senato. "Noi non abbiamo niente da nascondere. Ci sono altre forze politiche che quella commissione di inchiesta non la vogliono, forse perché loro sì hanno qualcosa da nascondere. Sono altri ad aver lavorato per anni a campagne di fake news e diffamazione, non noi", ha concluso.

Boschi non ha però risposto alle domande sulla fondazione Open. Silenzio anche da parte di Giacchetti alla richiesta di un commento sui pagamenti da parte di Stati esteri per le conferenze tenute da Renzi. "Di cosa dobbiamo parlare, di Renzi? Di Open? Avete già parlato voi", ci dice il presidente di Italia Viva Rosato rifiutandosi di rispondere alle nostre domande.