video suggerito

Inchiesta La Cattiva Scuola, Avs presenta interrogazione a ministro Valditara: “Elimini mercato dei titoli” L’inchiesta La cattiva scuola di Fanpage.it arriva in Parlamento: Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi-Sinistra, ha annunciato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione Valditara: “Se vuole dare un senso al ‘merito’ che ha voluto inscrivere nel nome del suo ministero”, ha detto, deve “cancellare con riforme coraggiose questo osceno mercato dei titoli”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Luca Pons

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Cattiva Scuola ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'inchiesta di Fanpage.it La cattiva scuola, realizzata dal team Backstair, mostra il sistema di corsi fasulli e certificazioni a pagamento che spinge molti insegnanti a spendere migliaia di euro per migliorare il proprio punteggio in graduatoria e sperare di ottenere una cattedra. La pratica coinvolge sindacati, enti del terzo settore, aziende che svolgono gli ‘esami' e erogano le certificazioni, e persone con contatti al ministero dell'Istruzione. Alleanza Verdi-Sinistra ha annunciato che chiederà chiarimenti al ministro Giuseppe Valditara, e che rispondere "faremo dei controlli" non basterà.

Lo ha affermato la deputata Elisabetta Piccolotti sui social, parlando di "una corruzione la cui esistenza non era difficile da immaginare". "Da molti mesi noi di Alleanza Verdi Sinistra parliamo di un ‘mercato dei titoli‘ in relazione a istituti e università telematiche che stanno operando, nel migliore dei casi, per semplificare corsi ed esami e, nel peggiore, addirittura per falsificarli e venderli".

Oggi sarà presentata l'interrogazione al ministro Valditara, "ma vogliamo chiarire fin da subito che, se la risposta dello stesso dovesse essere l’annuncio di nuovi controlli, questa sarebbe del tutto insufficiente", ha aggiunto Piccolotti. I controlli "non bastano".

Il motivo, ha continuato la deputata, è che "servono riforme che ripristinino la centralità dell’istruzione conseguita presso università pubbliche e in presenza". Il punto è che "il sistema pubblico d’istruzione" è "l’unico che per sua natura garantisce che il merito non sia piegato al profitto", e che a vincere "non siano sempre coloro che hanno maggiori capacità economiche". Ma, se per ottenere le certificazioni basta pagare, tutto il sistema perde di senso e torna a privilegiare chi può permetterselo.

Per questo "bisogna fermare il processo degenerativo che sta trasformando l’istruzione e la formazione in un veicolo facile e veloce per l’acquisizione di titoli e Cfu a pagamento", ha detto Piccolotti.

Portando l'inchiesta di Fanpage.it all'attenzione del ministro Valditara, la speranza è che non si limiti a parlare di controlli ma proponga delle soluzioni. Soluzioni che "ci sono", per la deputata: "Gli esami per l’acquisizione di titoli con valore legale devono svolgersi sempre di fronte a commissioni composte da personale pubblico, e le università telematiche devono trasformarsi in fondazioni senza scopo di lucro". Un tema, quest'ultimo, su cui Avs aveva già presentato una proposta di legge.

"Se Valditara vuole dare un senso al ‘merito' che ha voluto inscrivere nel nome del suo ministero, ora agisca per difenderlo", ha concluso Piccolotti, "cancellando con riforme coraggiose questo osceno mercato dei titoli".