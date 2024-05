video suggerito

In arrivo i nuovi bonus auto 2024, quanto valgono e chi li può usare con o senza rottamazione Dovrebbero mancare poche settimane al lancio dei nuovi ecobonus auto, che valgono fino a 13.750 euro per chi compra un’auto poco inquinante rottamando la propria. Ecco le regole, i requisiti per ottenere gli incentivi e quando si prevede che arrivi il via, dopo mesi di attesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I nuovi incentivi per l'acquisto di un'auto sono in dirittura d'arrivo: il bonus, che potrà valere fino a 13.750 euro e sostituirà le misure in vigore attualmente, è in lavorazione da mesi ma adesso è questione di poche settimane prima che entri davvero in vigore. Il governo Meloni ha stanziato 950 milioni di euro complessivi sulla misura, che prevede sia sostegni a chi compra auto poco inquinanti sia misure ‘minori' come gli incentivi per i veicoli usati.

Quando arrivano i nuovi bonus

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha iniziato a parlare del provvedimento già l'anno scorso, ma negli scorsi giorni ha confermato che il testo ora è arrivato alla Corte dei Conti per le ultime verifiche formali. Questo permette di tracciare una scaletta più o meno certa. Alla Corte, il provvedimento potrà restare al massimo per un mese. Poi si passerà all'aggiornamento delle piattaforme informatiche necessarie a gestire gli incentivi. È l'ultima incognita rimasta, ma è probabile che non ci voglia molto. L'idea, quindi, è che tra la fine di maggio e l'inizio di giugno i nuovi ecobonus abbiano il via.

Quanto vale l'ecobonus 2024 per le auto

Come detto, a disposizione ci sono 950 milioni di euro in tutto. Quasi la metà, ovvero 402 milioni di euro, andrà alle auto ibride full o con motore termico, che emettono tra 61 e 135 grammi di CO2 al chilometro. Altri 240 milioni saranno per le auto elettriche con emissioni tra o e 20 grammi di CO2 al km, mentre 140 milioni di euro andranno alle ibride plug-in con emissioni tra 21 e 60 grammi di CO2 al km. Ci saranno anche altri interventi, con risorse più ridotte, che sia per veicoli commerciali o auto usate.

Le misure si applicheranno solo alle auto che non superano un certo prezzo: 45mila euro per le ibride plug-in, e 35mila euro per le altre due categorie (elettriche o motore termico/ibride full). Si parla in ogni caso di prezzi Iva esclusa. Gli importi dipenderanno sia dal tipo di auto che si compra, sia dall'eventuale rottamazione, e saranno:

Per le auto ibride full o con motore termico nessun bonus senza rottamazione, 1.500 euro se si rottama un'Euro 4, 2mila euro se si rottama un'Euro 3 e 3mila euro se si rottama un'Euro 0, 1 o 2

Per le auto ibride plug-in: 4mila euro senza rottamazione, 5.500 euro se si rottama un'Euro 4, 6mila euro se si rottama un'Euro 3 e 8mila euro se si rottama un'Euro 0, 1 o 2

Per le auto elettriche: 6mila euro senza rottamazione, 9mila euro se si rottama un'Euro 4, 10mila euro se si rottama un'Euro 3 e 11mila euro se si rottama un'Euro 0, 1 o 2

Gli importi possono aumentare ancora se chi compra ha un Isee al di sotto dei 30mila euro. In questo caso, per le due categorie di auto con le emissioni più bassi lo sconto aumenta del 25%. Questo significa che si può arrivare a 13.750 euro di sconto se si compra un'auto elettrica, si rottama un'Euro 2 e si ha l'Isee basso. Sempre per chi rientra in questa fascia Isee, è possibile anche rottamare un'Euro 5: in questo caso il bonus vale 8mila euro per le elettriche e 5mila euro per le ibride plug-in. In tutti i casi, un'auto comprata utilizzando l'incentivo deve poi essere tenuta per almeno un anno di tempo, in modo da evitare che qualcuno ne approfitti per rivendere i veicoli guadagnandoci.

Auto usate e mezzi a due ruote, che sconti ci sono

Parlando di auto usate, è possibile comprare veicoli fino alla categoria Euro 6 (che hanno emissioni al massimo di 160 grammi di CO2 al chilometro) se il prezzo è al di sotto dei 25mila euro: in questo caso il bonus è di 2mila euro, ma solo a patto di rottamare un'auto che sia Euro 4 o più bassa. Il bonus per moto, scooter, tricicli e quadricicli elettrici vale il 30% del prezzo, e comunque al massimo 3mila euro. La soglia sale al 40% (al massimo 4mila euro) se si rottama un mezzo da Euro 3 in giù. Per quanto riguarda i mezzi a due ruote non elettrici lo sconto vale il 40% ma fino a un massimo di 2.500 euro (rottamando un Euro 0, 1, 2 o 3), e solo se venditore fa uno sconto aggiuntivo del 5% a sue spese.