Il sindaco di Genova Marco Bucci operato d’urgenza: l’esito dell’intervento

A cura di Giulia Casula

Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato operato d'urgenza per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea. L'intervento realizzato da un'equipe di chirurghi dell'ospedale Galliera di Genova, è andato a buon fine. Il primo cittadino resterà ricoverato ancora altri cinque giorni, prima di iniziare le terapie post-operatorie.

A renderlo noto è stato lo staff dell'ospedale ligure in una nota: "Il sindaco Marco Bucci è stato sottoposto a intervento chirurgico dall’équipe di chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva, per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea. L’intervento ha avuto esito positivo", si legge. "Il paziente resterà ricoverato circa 5 giorni e successivamente verrà sottoposto alle terapie del caso", concludono.

Immediati gli auguri di pronta guarigione da parte del vicesindaco Pietro Piciocchi."Esprimiamo al nostro sindaco e alla sua famiglia i sentimenti più affettuosi di vicinanza e i più sentiti auguri per una pronta guarigione", ha scritto Piciocchi, che ora come previsto dalla legge assumerà le funzioni del primo cittadino."La giunta assicura alla città il massimo impegno da parte di tutti nel portare avanti, senza alcuna esitazione e con ancora maggiore determinazione, gli obiettivi del mandato politico affidato dagli elettori in attesa di poter riabbracciare presto Marco Bucci", ha aggiunto. "Caro sindaco ti aspettiamo con la consueta carica e piu' determinato che mai per continuare a lavorare insieme per fare sempre piu' grande la nostra Genova".

"Forza sindaco, forza Marco. Genova ti aspetta per portare a termine quei cambiamenti – visibili a occhio nudo – che la città ha atteso per decenni e che stiamo realizzando insieme", ha scritto su X il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi. Tra i messaggi di vicinanza anche quello di Andrea Costa, candidato alle elezioni europee con Forza Italia nella circoscrizione Nord-Ovest. "Al sindaco di Genova, Marco Bucci, di cui apprendiamo l'improvviso ricovero per un'urgente operazione, facciamo i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione, perchè possa presto tornare ai suoi affetti e ai suoi doveri istituzionali", ha dichiarato. Dalla senatrice genovese del Partito democratico, Annamaria Furlan: "La mia sentita vicinanza al sindaco di Genova, Marco Bucci, per l'intervento d'urgenza a cui e' stato sottoposto. I miei migliori auguri per una pronta guarigione". Anche da Italia Viva, il leader Matteo Renzi ha voluto esprimere così il suo augurio di buona guarigione per il primo cittadino: "Forza Marco Bucci. Dai sindaco. Tutti con te".