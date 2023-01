Il reddito di cittadinanza ha aiutato 1,7 milioni di famiglie nel 2022 ed è costato 8 miliardi di euro Gli ultimi dati dell’Inps fotografano l’utilizzo del reddito di cittadinanza nel 2022. L’hanno ricevuto 1,68 milioni di famiglie, cioè 3,66 milioni di persone. Le Regioni in cui è stato più richiesto sono state Campania e Sicilia. Per lo Stato, il costo è stato di circa 8 miliardi di euro.

A cura di Luca Pons

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sul reddito di cittadinanza 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Inps ha pubblicato i numeri completi su reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza (cioè il reddito che viene erogato alle famiglie composte solo da persone con più di 67 anni) nel 2022. Da due report dell'Osservatorio statistico sono emersi i dati definitivi su chi ha ricevuto il reddito di cittadinanza, e quanto è costato allo Stato, l'anno scorso. Il 2022 stato l'ultimo anno in cui il reddito di cittadinanza era pienamente attivo.Il governo Meloni, infatti, ha deciso di tagliarlo a partire da agosto 2023 e cancellarlo nel 2024, per spingere chi non ha un lavoro a "trovarselo da solo".

Spesi 8 miliardi di euro per dare il reddito di cittadinanza a 1,68 milioni di famiglie

L'anno scorso, hanno ricevuto il sostegno alla povertà almeno una volta 1,68 milioni di famiglie. Si tratta di 3,66 milioni di persone coinvolte, cioè 67 persone ogni mille abitanti. Sono numeri in linea con gli anni precedenti: nel 2019 erano state 1,1 milioni di famiglie, nel 2020 l'avevano ricevuto 1,6 milioni, e nel 2021 si era raggiunto il picco con 1,8 milioni di famiglie beneficiarie, poco meno di 4 milioni di persone, anche a causa degli effetti economici della pandemia.

L'importo medio dell'assegno erogato ogni mese dallo Stato è stato di 551,11 euro, nel 2022. L'entità dell'assegno è aumentata negli anni, dato che in media era di 492 euro nel 2019. La spesa totale per il bilancio pubblico italiano, nel 2022, è stata di 7,99 miliardi di euro. Nel 2021 erano stati 8,79 miliardi, nel 2020 7,14 miliardi e nel 2019 3,9 miliardi di euro.

In particolare, a dicembre 2022 il 60% delle famiglie ha ricevuto un importo al di sotto dei 600 euro, mentre ad alzare la media è l'1% che ha percepito più di 1200 euro al mese. Sempre prendendo in considerazione solo il mese di dicembre, hanno ricevuto reddito o pensione di cittadinanza 1,17 milioni di famiglie, circa 2,48 milioni di persone.

Quali Regioni hanno usato di più il Rdc, Campania e Sicilia in testa

Le zone più interessate dal Rdc sono state il Sud e le Isole: qui oltre un milione di famiglie (1,04 milioni) hanno ricevuto almeno una mensilità, pari a 2,39 milioni di persone. Il 61% delle famiglie che hanno ricevuto reddito o pensione di cittadinanza, in Italia, erano residenti nel Meridione o nelle Isole.

La Regione con il maggior numero di famiglie percettrici di Rdc è stata la Campania: 353mila famiglie, cioè 877mila persone, con un assegno medio di 617,16 euro, sopra la media nazionale. Anche la Sicilia ha visto più di 300mila (306mila) famiglie ricevere il reddito o la pensione di cittadinanza. Sono state coinvolte 709mila persone, con un assegno medio per famiglia di 596,93 euro al mese. Anche negli anni precedenti analizzati dall'Inps, da 2019 al 2021, Campania e Sicilia sono state le Regioni che hanno fatto maggior ricorso a reddito e pensione di cittadinanza.

Quante persone ogni 1000 abitanti hanno ricevuto il Rdc in ogni Regione, nel 2022. Fonte: Inps

A seguire, le Regioni più interessate nel 2022 sono state Lazio (182mila famiglie), Puglia (153mila nuclei familiari) e Lombardia (132mila famiglie). La Lombardia, che è laRegione più popolosa d'Italia, è la prima del Nord ad apparire in questa classifica.

In tutto il Nord Italia, nel 2022, hanno avuto almeno una mensilità di Rdc 372mila famiglie (un dato non molto superiore a quello della sola Campania) con 728mila persone coinvolte (meno che in Campania). L'importo medio, al Settentrione, è stato di 480,28 euro al mese. Al Centro Italia, invece, le famiglie toccate dal Rdc sono state 271mila, pari a 534mila persone, con un assegno mensile medio di 512,18 euro.