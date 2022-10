Il presidente del Senato La Russa dice che non celebrerà il prossimo 25 aprile: “Non sfilo nei cortei” Il presidente del Senato Ignazio La Russa in un’intervista a La Stampa dichiara che non parteciperà alle celebrazioni per il prossimo 25 aprile.

A cura di Annalisa Cangemi

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dichiarato che non celebrerà questo 25 aprile. In un'intervista su La Stampa il presidente di Palazzo Madama, a una domanda sui festeggiamenti per l'anniversario della Liberazione ha risposto così: "Dipende. Certo non sfilerò nei cortei per come si svolgono oggi. Perché lì non si celebra una festa della libertà e della democrazia ma qualcosa di completamente diverso, appannaggio di una certa sinistra. Non ho avuto difficoltà come ministro della Difesa a portare una corona di fiori al monumento dei partigiani al cimitero Maggiore di Milano. E non era un atto dovuto".

Secondo Ignazio La Russa "bisogna superare fascismo e antifascismo". "Da quando sono nato, in famiglia e nella mia parte politica, ho sempre sentito una condanna feroce delle leggi razziali e da sempre ho un rapporto strettissimo con la comunità ebraica milanese di amicizia personale, per esempio con Walker Meghnagi e già con suo padre Isacco, esponenti di spicco della comunità ebraica. E non solo con loro" ha spiegato.

"Potrebbe limitarsi a essere un fatto personale, ma dal punto di vista politico la destra italiana è sempre stata per l'esistenza e l'indipendenza d'Israele quando altri ne minacciavano l'integrità, ed è sempre stata senza titubanze pronta a condannare le leggi razziali, per non parlare del dramma della Shoah".

Per molti l'esponente di Fdi è apparso più un capo del partito che la seconda Carica dello Stato, ma La Russa non pensa che dovrebbe fare un passo indietro: "Contesto questa cosa e rivendico di poter mantenere la promessa solenne davanti al Senato di essere presidente di tutti, sforzandomi di garantire sia maggioranza che opposizione. Solo a me hanno cominciato a guardare dove metto i piedi! Ricordo che Bertinotti, Fini e Casini erano capi di partito e facevano i Presidenti della Camera. Oppure ricordo il Presidente del Senato Forlani: altro che La Russa! Per quanto mi riguarda, si devono abituare: se nella forma sarò meno paludato, nella sostanza potete stare sicuri che saprò essere imparziale e possibilmente non del tutto escluso dalla vita politica".

Un passaggio sui primi provvedimenti del nuovo esecutivo come il tetto al contante: "Sarà a 5000 euro" e "aiuterà l'economia tutta". Per La Russa "non ha senso un provvedimento limitativo del contante come quello attuale che non ha uguale in tutta Europa, dove per altro l'indicazione è di un tetto a diecimila". L'evasione "si combatte con la cultura della legalità e la fiscalità". Per quanto riguarda lo stop alle penalizzazioni dei medici No vax, pensa che non essendo oggi più necessario l'obbligo vaccinale, tenere una sanzione per i medici No Vax "sarebbe un danno più per le strutture sanitarie che per i medici stessi".

Le critiche a La Russa per il 25 aprile

"Presidente La Russa, non ‘dipende'. Il 25 Aprile lei lo deve celebrare perché senza quella data non sederebbe lì. Perché se avessero vinto i fascisti non avremmo le istituzioni che abbiamo, non avremmo la democrazia. E quel sacrificio va celebrato e onorato, senza se e senza ma", ha commentato Anna Ascani del Pd su Twitter.