Il ministro dell’Istruzione Valditara dice che assumerà più docenti a settembre Entro settembre 2023 ci saranno nuove assunzioni nella scuola, forse concentrate soprattutto sugli insegnanti di sostegno. È arrivato su Twitter l’annuncio del ministro Giuseppe Valditara, che in un’intervista al Corriere della Sera ha anche dato alcuni nuovi dettagli sulla figura del docente tutor.

A cura di Luca Pons

"Stiamo lavorando a un importante piano per potenziare l’organico docenti a partire da settembre". L'annuncio è arrivato dal ministro dell'Istruzione del governo Meloni, Giuseppe Valditara, via Twitter. Il ministro non ha fornito ulteriori dettagli. Si è limitato a sottolineare che "le assunzioni sono necessarie per garantire continuità didattica, assistere gli studenti diversamente abili e ridurre il precariato".

Ieri, Valditara ha accolto la richiesta dell'Anief (Associazione nazionale insegnanti e formatori) e ha previsto più assunzioni di docenti di sostegno in ruolo e di docenti specializzati per il sostegno nel triennio 2023-25. Oggi, in un'intervista al Corriere della Sera, ha ricordato che in estate "si farà il concorso per i precari con tre anni di anzianità o che hanno già 24 crediti Cfu", per circa "25mila posti". Questi dovrebbero avere un contratto a tempo determinato, che si potrebbe trasformare successivamente in tempo indeterminato superando un ulteriore esame apposito.

Il concorso è stato annunciato da mesi e dovrebbe ripetersi ogni anno per avvicinarsi gradualmente alla soglia di 60 Cfu richiesti dalla riforma dell'ex ministro Bianchi. La previsione è che arrivino, entro il 2024, circa 70mila assunzioni, come da obiettivi del Pnrr. Ma le procedure vanno avanti lentamente e, allo stato attuale, i concorsi potrebbero non bastare.

Valditara ha anche detto di star lavorando "con i sindacati ad un piano straordinario di reclutamento extra Pnrr", che investirà "soprattutto sul sostegno". Il tweet, quindi, potrebbe riferirsi a queste assunzioni straordinarie. Al momento, non ci sono conferme sulle eventuali modalità: per completare le procedure entro settembre, il ministero dovrebbe lanciare un concorso in tempi brevissimi o procedere direttamente con modalità diverse dal concorso.

Novità sul docente tutor: qual è lo stipendio e come funzionano le lezioni di recupero

Il ministro ha parlato anche della figura del docente tutor: "Da settembre debutteranno poco meno di 40mila tutor per gli studenti degli ultimi tre anni di scuola superiori e circa 10mila orientatori, uno per ogni scuola". L'obiettivo è di arrivare progressivamente a "100mila tutor" in tutti i gradi di istruzione.

La settimana scorsa Valditara aveva annunciato che il governo aveva stanziato 150 milioni di euro per introdurre il tutor e l'orientatore. Oggi ha dato alcuni dettagli in più.

Secondo quanto detto dal ministro, la nuova figura avrà un aumento di stipendio "dai 2.859 euro a 4.675 all’anno in base al numero di studenti" che seguirà. L'esempio è: "In una classe di trenta si individuano 7-8 studenti che manifestano difficoltà e devono recuperare con approfondimenti e sostegno disciplinare con i loro insegnanti. Il tutor predispone, d’intesa con i colleghi, un percorso personalizzato".

Concretamente, poi, sarebbero gli insegnanti ‘normali' a occuparsi delle lezioni di recupero, ovviamente pagati di conseguenza "dalle scuole, nella loro autonomia". Queste si terrebbero "anche dopo l'orario scolastico", quindi di pomeriggio. "Se aprono il pomeriggio, pagheremo anche il personale Ata", ha chiarito il ministro.

Le lezioni di recupero – o di potenziamento, perché i tutor dovrebbero occuparsi anche degli studenti meritevoli che possono usufruire di un percorso didattico aggiuntivo – non sarebbero obbligatorie. Secondo Valditara, dato che sono "percorsi personalizzati per recuperare i gap o valorizzare i talenti", sarebbe "curioso che uno studente preferisse non partecipare".