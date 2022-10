Il governo Meloni sospende le multe per gli over 50 che non si sono vaccinati (anche se obbligati) Con un emendamento del Mef il governo Meloni vuole eliminare le multe da 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid, nonostante ci fosse l’obbligo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Addio alle multe per gli over 50 che non si sono vaccinati. O meglio, arrivederci. Il governo Meloni l'aveva promesso e ha deciso di mantenere subito la parola data: per chi ha deciso di non aderire alla campagna di vaccinazione contro il Covid – anche se obbligato dalla legge – le multe da cento euro saranno cancellate. Parliamo, chiaramente, delle sanzioni che ancora non sono state pagate. Il ministero dell'Economia ha deciso di andare avanti, nonostante le proteste delle opposizioni e di parte del mondo scientifico negli ultimi giorni, sulla rimozione delle multe. E oggi è arrivato il comunicato del Tesoro, che si occupa della questione:

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, terminata la sua istruttoria, ha inviato al Dipartimento per i rapporti con il parlamento una proposta emendativa ai fini della presentazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge Aiuti ter in esame alla Camera. La proposta sospende fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell’obbligo vaccinale Covid-19

Insomma, il decreto Aiuti ter – ereditato dal governo Draghi e da convertire in Parlamento – sarà emendato per risolvere la questione delle multe pendenti che, complici i tempi della riscossione, stanno continuando ad arrivare alle centinaia di migliaia di over 50 che decisero di non vaccinarsi nonostante l'obbligo.

La regola, infatti, fu inserita dal governo Draghi a gennaio, contestata dall'opposizione di Fratelli d'Italia e mal digerita da parte della maggioranza. Con questo provvedimento sarebbero annullate tutte le multe pendenti a carico degli ultracinquantenni che non si sono comunque vaccinati contro il Covid, mentre per chi ha già pagato i famosi cento euro – simbolici, come venne detto – non ci saranno rimborsi o simili. Il messaggio – contestano le opposizioni – è che sia giusto trasgredire le regole.